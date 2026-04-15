U 2026. godini tržište rada se menja brže nego ikada, a jedno pravilo ostaje nepromenjeno, najviše se plaćaju zanimanja koja kombinuju retke veštine, veliku odgovornost i visoku potražnju. Kurir je iz tog razloga odlučio da pita veštačku inteligenciju, odnosno AI, "koje profesije donose najveću zaradu i sigurnost u 2026. godini?"

Na samom vrhu liste i dalje su poslovi iz IT sektora, koji su praktično neprikosnoveni kada je reč o zaradi. Programeri, softverski inženjeri, stručnjaci za sajber bezbednost i data analitičari beleže ubedljivo najveće plate, koje u Srbiji dostižu i oko 300.000 dinara mesečno, a često i više kada se radi za strane firme. Razlog je jasan, tehnologija napreduje, a kvalitetnih stručnjaka nema dovoljno.

Odmah iza njih nalaze se zanimanja u vazdušnom saobraćaju i transportu, gde piloti i stručnjaci za logistiku ostvaruju izuzetno visoke prihode, ali uz veliku odgovornost i dugogodišnje školovanje. Ovaj sektor je posebno jak zbog globalizacije i rasta međunarodne trgovine.

Finansije i menadžment takođe ostaju među najisplativijim izborima.Bankari, investicioni savetnici i direktori kompanija često imaju plate znatno iznad proseka, uz dodatne bonuse i beneficije. Ovde presudnu ulogu igra iskustvo i odgovornost za velike novčane tokove.

Veliki rast beleži i energetika, posebno zbog prelaska na obnovljive izvore energije.Inženjeri u ovoj oblasti, kao i stručnjaci za naftu i gas, mogu da zarade veoma visoke iznose, često i preko 300.000 dinara mesečno. To je sektor budućnosti, gde će plate još rasti.

Zdravstvo je poseban slučaj, iako ne donosi uvek najviše plate na početku, zbog ogromnog nedostatka kadra postaje sve isplativije i stabilnije. Lekari, specijalisti i medicinsko osoblje imaju sigurnost posla i sve veću pregovaračku moć.

Na kraju, važno je razumeti jednu ključnu stvar: najisplativija zanimanja u 2026. nisu samo ona sa najvećom platom danas, već ona koja će biti tražena i za 5-10 godina. To su pre svega IT, energetika, zdravstvo i finansije.

Briga o muškom zdravlju znači redovne preglede, prevenciju i otvoren razgovor o simptomima bez straha ili stida. Foto: Shutterstock

