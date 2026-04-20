Linijski park je trenutno jedan od najvećih, najznačajnijih i najkompleksnijih infrastrukturnih projekata na uređenju Beograda. Ovaj kapitalni poduhvat, zamišljen na mestu nekadašnje stare industrijske zone i zapuštene pruge, prostire se u dužini od oko 4,6 do 4,8 kilometara, spajajući potez od Beton hale pa sve do Pančevačkog mosta.

Ukupna površina koju park zauzima iznosi nešto više od 48 hektara, a njegovom izgradnjom centralna gradska zona, Dorćol i deo Ade Huje postaju povezana, funkcionalna celina koja građanima omogućava direktan izlazak na priobalje.

Dinamika radova

Radovi na izgradnji parka uveliko su u toku i izvode se fazno. Trenutno se sprovodi druga faza izgradnje, a paralelno sa njom izvode se i radovi na Marini Dorćol i kompleksu Delta Land. Izuzetno je važno istaći da su arheološka istraživanja kod Kule Nebojša uspešno završena, čime je otvoren put za dalje neometano uređenje ovog istorijski bogatog dela trase.

Kako su zvaničnici najavili, projekat Linijskog parka suštinski će promeniti sliku Beograda, uz izgradnju brojnih sportskih terena, igrališta, biciklističkih staza, a obuhvatiće i šetalište koje će se pružati duž obale Dunava.

Po ugledu na svetske metropole

Koncipiran po ugledu na čuvene svetske projekte kao što su "Haj lajn" u Njujorku, "Zagrađe" u Moskvi i "Rejl koridor" u Torontu, beogradski Linijski park je jedinstven po svojoj strukturi. Podeljen je u 10 autentičnih celina.

Nakon javnog arhitektonskog konkursa, svaku od ovih celina dizajnirali su različiti inženjeri, a na izradi idejnih rešenja radilo je više od 50 timova i pojedinaca. U realizaciji se primenjuje novi integrativni sistem koji uključuje učešće svih struka, čime se postavljaju novi standardi u urbanom razvoju.

Prilikom gradnje strogo se poštuje istorijski kontinuitet prostora. Nekadašnja železnička pruga ostaje prisutna kroz zadržavanje delova postojećih šina ili njihovu simulaciju novim materijalima. Ovi elementi dobijaju potpuno novu funkciju i vizuelno se uklapaju u staze, cvetnjake, vodene tokove, klupe, dečje penjalice i pergole. Takođe, park obuhvata i arheološka nalazišta i delove Beogradske tvrđave, nudeći posetiocima edukativne sadržaje.

Ekološki preporod Beograda

Izmeštanjem industrijske zone i uvođenjem obilja zelenila, vrši se regeneracija mikro ekosistema. Ovaj zeleni pojas značajno smanjuje zagađenje vazduha, a park je projektovan da kombinuje ekološke, društvene i ekonomske funkcije.

U ekološkom smislu, park postavlja nove standarde u prestonici: 200.000 kvadratnih metara novih zelenih površina, 5.000 novih stabala drveća, Različiti tematski ozelenjeni prostori, cvetni vrtovi i bašte sa aromatičnim biljem, Zone namenjene urbanom pčelarstvu, Savremeni sistemi za sakupljanje atmosferskih voda i prirodom inspirisana rešenja za zaštitu okoline.

Bogati sadržaji za sport, kulturu i rekreaciju

Kao najznačajniji rekreativni pravac u gradu posle Ade Ciganlije, Linijski park moći će da ponudi impresivne kapacitete za aktivan i pasivan odmor. Pešacima je na raspolaganju oko 100.000 kvadratnih metara pešačkih površina, dok je za bicikliste obezbeđeno oko pet kilometara novih staza. Duž trase je raspoređeno 500 klupa za posetioce.

Pored toga, park nudi sledeće sadržaje:

Sport i rekreacija: Otvoreni tereni za košarku, fudbal, badminton, odbojku, zone za jogu, trim-staze, dečja igrališta, skejt park i prostori za klizanje.

Kultura i umetnost: Umetnički paviljoni, habovi za "strit art" i likovne umetnike, edukativni centri, kao i platoi i pokriveni amfiteatri za izložbe, festivale i edukaciju na otvorenom.

Kapitalne ustanove: U okviru parka nalaziće se i zgrada Fakulteta muzičke umetnosti, koji posle više od 80 godina konačno dobija svoj prostor.

Ugostiteljstvo: Kafići i restorani pažljivo uklopljeni u parkovski ambijent. Investicija u budućnost

Vrednost ovog kapitalnog projekta procenjuje se na oko 55 miliona evra. Uspostavljanje ovakve oaze dokazuje da zaštita životne sredine i urbani razvoj nisu u suprotnosti, već da su potpuno komplementarni. Linijski park ne samo da podiže kvalitet svakodnevnog života Starograđana i stanovnika Dunavskog keja, već ima ogroman uticaj na turistički i ugostiteljski potencijal Beograda, sa očekivanjem da će pokrenuti "lančanu reakciju" sličnih projekata širom Srbije.