Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i država članica EU
Povodom medijskih navoda u vezi sa izmenama regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije istiće da nijednom avio-prevoziocu nije uskraceno pravo obavljanja letova između Republike Srbije i država članica Evropske unije, niti pravo otvaranja novih linija u skladu sa važećim međunarodnim sporazumima.
-Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije svoje nadležnosti obavlja profesionalno, nepristrasno i u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima, uz puno poštovanje principa ravnopravnosti i fer konkurencije -navodi se u saopštenju Direktorata:
- Važno je da javnost bude tacno informisana da predmetne regulatorne izmene ne predstavljaju ogranicavanje prava saobraćaja, već uređivanje regulatornog okvira koji se jednako primenjuje na sve avio-prevozioce koji posluju na tržištu Republike Srbije. Direktorat će i ubuduće nastaviti da postupa transparentno i odgovorno, u interesu bezbednog, stabilnog i konkurentnog razvoja civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.