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Povodom medijskih navoda u vezi sa izmenama regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije istiće da nijednom avio-prevoziocu nije uskraceno pravo obavljanja letova između Republike Srbije i država članica Evropske unije, niti pravo otvaranja novih linija u skladu sa važećim međunarodnim sporazumima.

-Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije svoje nadležnosti obavlja profesionalno, nepristrasno i u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima, uz puno poštovanje principa ravnopravnosti i fer konkurencije -navodi se u saopštenju Direktorata: