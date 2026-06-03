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U subotu 27. juna u Valensiji biće održan poslovni forum pod imenom "Najbolje iz Srbije" sa ciljem promocije naše zemlje, kulture, privrede, istorije u Španiji, ali razmena iskustava sa španskim preduzetnicima. 

Kako je za Biznis Kurir rekla Milena Lazić Teheda, ispred Organizacionog odbora ovog događa, zamisao je da se srpska privreda, tradicija i kultura predstavi u Španiji u okviru "Vidovdanskih dana". 

- Ove godine se obeležava 110 godina diplomatskih odnosa Srbije i Španije što je i prilika da organizujemo jedan ovakav Biznis forum kako bi se bolje i čvršće povezali poslovne ljude iz naše dve zemlje. Imamo ozbiljnu agendu, a teme će biti: "Zašto investirati u Srbiju?", promocija EXPO -a s obzirom na to da je Španija jedna od 12 velikih izlagača na predstojećoj Specijalizovanoj izložbi u Beogradu. Na Biznis forumu u Valensiji biće i uspešne preduzetnice iz Srbije, razgovaraće se o ključnim sektoroma za saradnju Srbije i Španije od energetike, IT, digitalizacije, infrastrukture, turizma, proizvodnje hrane... Biće i praktičnih saveta - kako Španci mogu da otvore firmu u Srbiju, kako poslovati sa Španijom i slično - rekla je Lazić Teheda.

Parohije srpske crkve u Španiji

Veoma važno je napomenuti da su od nedavno u Španiji formirane parohije srpske crkve, pridruživši se našoj crkvi u Barseloni, Majorci i Alikanteu koje su već postojale. Od pre nekoliko godina, Srbi mogu da prisustvuju pravoslavnim liturgijama i u Valensiji, Fuengiroli (provincija Malaga), Madridu, Tenerife, Djironi, Bilbau, la Korunji, Lanzarote i Gran Kanarija. Nadležni episkop SPC u Španiji je vladika Justin.

Pored ovog poslovnog dela predviđen je i nastup srpskog folklora kako bi se Špancima dočarala lepota tradicije Srbije.

Milena je udata za Španca i u ovoj zemlji živi već 12 godina, pa iz ličnog iskustva kaže da im je naša zemlja vrlo zanimljiva.

- Španci su izuzetno zainteresovani za saradnju sa Srbijom. Mi smo njima jako zanimljivi, a blizu smo na samo dva i po sata leta. Srbija je sada povezana direktnim letovima sa sedam gradova u Španiji, a organizovanje ovog foruma je jedan od načina da se sradnja između naše dve zemlje što više produbi - dodala je ona.

Kako je naglasila poziv za Biznis forum u Valensiji poslat je na adrese 100 srpskih kompanija i preduzetnika, od kojih će oni koji dođu imati jedinstvenu priliku da predstave svoje biznise, proizvode ili usluge španskom tržištu.   

Milena Lazić Teheda ističe da se Biznis forum u Valensiji organizuje uz podršku Uprave za dijasporu i saradnju sa Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i ambasade Republike Srbije u Madridu, a učešće je uzela i Privredna Komora Srbije.

Biznis Kurir

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