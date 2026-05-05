Neke od najpoznatijih stvari koje danas uzimamo zdravo za gotovo nastale su kao potpuni promašaji. Ne kao genijalne ideje koje su odmah „kliknule“, već kao proizvodi koji nisu našli svoju svrhu… dok neko nije shvatio da im je svrha zapravo - negde drugde.

Pucketava folija

Pucketava folija je danas sinonim za zaštitu lomljivih stvari. Ali kada su ga 1957. osmislili Alfred Fielding i Marc Chavannes, zamišljen je kao plastična tapeta sa teksturom. Ideja nije prošla. Tek kasnije je otkriveno da je savršen za pakovanje i transport.

Plastelin

Sličnu sudbinu imao je plastelin. Pre nego što je postao omiljena dečja igračka, bio je sredstvo za čišćenje čađi sa zidova. Kada su se promenili sistemi grejanja i proizvod postao nepotreban, neko je primetio da je savršen za igru.

Listerin

Čak i Listerin nije počeo kao sredstvo za osvežavanje daha. Prvobitno je korišćen kao hirurški antiseptik i sredstvo za čišćenje. Tek kasnije je dobio svoju današnju, daleko profitabilniju namenu

Samolepljivi papirići

Samolepljivi papirići (Post-it Notes) nastali su zahvaljujući "neuspešnom“ lepku u kompaniji 3M. Lepak nije bio dovoljno jak za ono za šta je razvijan, ali je bio savršen za papiriće koji mogu da se zalepe i odlepe bez oštećenja.

Coca-Cola

Coca-Cola je prvobitno prodavana kao lek za glavobolju i umor. Danas je jedan od najprepoznatljivijih brendova na svetu, ali ne zbog svoje originalne svrhe.

WD-40

Još jedan zanimljiv primer je WD-40. Nastao je kao proizvod za zaštitu raketnih delova od korozije u avio-industriji. Danas ga koristimo za vrata koja škripe i šrafove koji ne popuštaju.

Šta ove priče zapravo govore?

Ovi primeri nisu izuzetak već pravilo koje se često prećutkuje: uspeh ne dolazi uvek iz dobre ideje, već iz dobre reinterpretacije ideje. Ne da su osnivači imali "pogrešne ideje“ već da tržište često odlučuje drugačije nego što planiramo.

Najuspešniji proizvodi nisu nužno oni koji su od početka bili savršeno definisani već oni koji su bili dovoljno fleksibilni da pronađu svoju pravu ulogu. Drugim rečima: ponekad je najveća poslovna greška zapravo početak pravog uspeha.