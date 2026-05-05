Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine i komesar za EKSPO 2027 Beograd Jagoda Lazarević boravi u dvodnevnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde učestvuje na konferenciji "Make it in the Emirates 2026" – jednoj od najznačajnijih globalnih industrijskih platformi koja okuplja vodeće proizvođače, investitore, donosioce odluka i inovatore iz celog sveta, sa ciljem uspostavljanja strateških partnerstava i ubrzanja razvoja konkurentnog industrijskog ekosistema.

Svečanom otvaranju konferencije prisustvovali su i Nj.E. Šeik Mansur bin Zajed Al Nahjan, potpredsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, dr Sultan Ahmed Al Džaber, ministar industrije i naprednih tehnologija, šeik Nahjan bin Mubarak Al Nahjan, ministar tolerancije i koegzistencije, Dena Al Mansuri, generalni direktor za tehnologiju i inovacije ADNOC, nacionalne naftne kompanije Abu Dabija, kao i druge visoke zvanice.

Konferencija, koja se ove godine održava u Nacionalnom izložbenom centru u Abu Dabiju, obeležava petu godišnjicu postojanja i u fokusu ima inovacije, naprednu proizvodnju i jačanje industrijske otpornosti, a na njoj se ove godine predstavlja 1.245 kompanija iz 12 sektora.

Snažni politički i ekonomski odnosi

Snažni politički odnosi Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, zahvaljujući predsednicima zemalja Aleksandru Vučiću i šeiku Mohamedu bin Zajedu Al Nahjanu, praćeni su sve intenzivnijom ekonomskom saradnjom, koja se ogleda u rastu trgovinske razmene, razvoju strateških partnerstava i realizaciji velikih investicionih projekata.

Dodatni zamah ovoj saradnji daje Sveobuhvatni sporazum o ekonomskom partnerstvu (SSEP), koji je stupio na snagu u junu prošle godine, i kojim je uspostavljen režim slobodne trgovine, otvoren prostor za dalji rast razmene robe i usluga, kao i za nove investicije.

Učešće na ovoj konferenciji predstavlja važan korak u daljem jačanju ekonomskih veza Srbije i UAE, kao i priliku za otvaranje novih investicionih i razvojnih projekata od značaja za privredu Srbije.