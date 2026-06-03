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U svetu finansija trenutno se vodi tihi rat za digitalni suverenitet Evrope. Dok Evropska centralna banka (ECB) sve glasnije upozorava na rizike koje donose privatni stablecoini (digitalne valute vezane za stabilnu imovinu), najveće evropske banke ne gube vreme i ubrzano razvijaju sopstvene digitalne proizvode.

Sukob u vrhu: Frankfurt protiv privatnog novca

Evropska centralna banka zauzela je čvrst stav: budućnost digitalnog novca u Evropi mora se graditi na digitalnom evru, a ne na privatnim rešenjima. Izabel Šnabel, članica Izvršnog odbora ECB-a, upozorila je da privatne inovacije mogu doneti koristi, ali i ozbiljne opasnosti po finansijski sistem.

Glavni rizici Masovno povlačenje depozita: U kriznim trenucima, novac bi mogao brzo da "pobegne" iz banaka u digitalne tokene.

Slabljenje monetarne politike: Centralne banke bi mogle izgubiti kontrolu nad tokovima novca.

Dominacija dolara: Širenje stablecoina moglo bi dodatno ojačati američku valutu, čak i bez jačih ekonomskih temelja, samo zbog "mrežnog efekta". "Digitalni dolar" kao pretnja suverenitetu

Predsednica ECB-a, Kristin Lagard, odbacila je ideju da bi privatni stablecoini vezani za evro trebalo da imaju glavnu ulogu, naglašavajući da bi oni mogli ugroziti finansijsku stabilnost.

S druge strane, američki zvaničnici, poput guvernera FED-a Kristofera Volera, otvoreno kažu da širenje stablecoina zapravo širi uticaj američke monetarne politike širom sveta.

Banke ne čekaju državu: Stiže "Qivalis"

Dok se digitalni evro još uvek priprema u kancelarijama u Frankfurtu, evropski bankarski sektor je već u akciji.

Konzorcijum Qivalis, koji okuplja brojne finansijske institucije, planira da lansira regulisani evro-stablecoin već u drugoj polovini 2026. godine.

Šta je cilj novog digitalnog novca? Nova infrastruktura: Neće zameniti gotovinu, već će služiti za međubankarska plaćanja i trgovanje digitalnom imovinom.

Odbrana od Amerike: Banke upozoravaju da je trenutno 99% tržišta stablecoina vezano za dolar. Ako evro ne uđe u ovu "digitalnu trku", američki konkurenti će zauzeti sav prostor. Pitanje opstanka: Strateška autonomija Evrope

Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke i budući potpredsjednik ECB-a, poručuje da Evropa ne sme prepustiti budućnost plaćanja američkim kartičnim sistemima ili dolarizovanim tokenima.

Prema njegovim rečima, digitalni evro je pitanje strateške autonomije starog kontinenta.

Ova debata između Frankfurta i Vašingtona je mnogo više od tehnologije - to je borba za kontrolu nad infrastrukturom u kojoj ćemo svi poslovati u decenijama koje dolaze.