Posle toga bi bilo potrebno još dve do tri godine da ova valuta zaživi i postane dostupna korisnicima, kazao je član Upravnog odbora ECB-a Pjero Čipolone u četvrtak.

Finansijske nestabilnosti nakon dolaska američkog predsednika Donalda Trampa na vlast u januaru ove godine dodatno su povećale hitnost da se preuzmu mere, s obzirom na to da se Evropa oslanja na velike američke kompanije za obradu većine digitalnih transakcija – što može predstavljati ozbiljnu ranjivost finansijskog sistema, pišu Financije.hr, prenosi B92.

– Nadam se da će sve biti završeno do početka naredne godine, i to vrlo rano… Neophodno je doneti zakonski okvir, a zatim će biti dovoljno dve do tri godine da se digitalni evro pokrene – rekao je Čipolone na jednoj konferenciji odgovarajući na pitanje o vremenskom okviru usvajanja potrebne regulative.