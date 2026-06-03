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Jedan od takvih slučajeva je i penzioner iz Zrenjanina koji ima 68 godina, prima penziju iz Švajcarske i dobio je ponudu za posao u Srbiji, gde i živi, uz zabrinutost da bi mogao da izgubi već stečeno pravo.

Prema važećim pravilima, korisnici inostranih penzija imaju pravo da rade ili obavljaju samostalnu delatnost u Srbiji, ali uz određene obaveze.

Obavezna prijava posla

Najvažnija je dužnost da o novom radnom angažovanju obaveste nadležnu instituciju u zemlji iz koje primaju penziju.

- To znači da je u ovakvim situacijama neophodno kontaktirati švajcarskog nosioca osiguranja i proveriti da li radni angažman u Srbiji utiče na nastavak isplate penzije. Pravila se razlikuju od zemlje do zemlje, kao i u zavisnosti od osnova po kome se lice ponovo osigurava - da li je u pitanju zaposlenje, samostalna delatnost, osnivanje firme ili ugovor o delu. Posebno je važno da se jasno definiše oblik angažovanja, jer različiti sistemi socijalnog osiguranja te kategorije mogu različito tretirati - kažu u PIO fondu.

Moguća i korekcija iznosa

Oni dalje naglašavaju da u nekim slučajevima, rad uz penziju ne utiče na njenu isplatu, dok u drugim može dovesti do obaveze prijave ili čak korekcije iznosa. Takođe, Fond PIO Srbije ima obavezu da o novom osiguranju obavesti inostrane nosioce osiguranja, što dodatno naglašava važnost transparentnosti u ovakvim situacijama.

- U suprotnom, korisnik može doći u neprijatnu situaciju da mora da vraća već primljene iznose penzije - naglašavaju u Fondu.

Zbog toga se stručnjaci savetuju da se pre bilo kakvog zaposlenja ili potpisivanja ugovora u Srbiji obavezno zatraži zvanično tumačenje nadležne institucije u zemlji koja isplaćuje penziju, kako bi se izbegli potencijalni finansijski i pravni problemi.