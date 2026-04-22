Širenje Novog Sada na sremsku stranu i desnu obalu Dunava više nije samo dugoročna vizija, to je realnost koja u 2026. godini dobija svoje jasne obrise. Lokalitet Mišeluk, koji je decenijama unazad bio pretežno neizgrađen prostor sa atarskim putevima, danas prolazi kroz istorijsku transformaciju. Kroz kapitalni projekat komunalnog opremanja Mišeluka III, postavljeni su temelji za potpuno novi urbani kvart koji će u budućnosti dom pružiti za desetine hiljada sugrađana.

Evo detaljnog preseka šta je sve do sada urađeno, kakvo je trenutno stanje na terenu u 2026. godini i šta dalje očekuje ovaj deo Petrovaradina.

Šta je sve urađeno do sada na Mišeluku III?

Projekat izgradnje saobraćajnih površina i prateće infrastrukture, poveren konzorcijumu domaćih kompanija, doneo je radikalnu promenu terena. Radovi su obuhvatili kompletnu podzemnu i nadzemnu infrastrukturu neophodnu za funkcionisanje modernog naselja:

Saobraćajnice i pešačke zone: Izgrađeno je skoro 4 kilometara novih saobraćajnica (kolovoz širine od 5,5 do 6 metara), uz koje se protežu moderne pešačke staze od behaton ploča i biciklističke staze.

Vodovod i kanalizacija: Postavljeno je 5.3 kilometara vodovodne mreže, kao i po 4 kilometra atmosferske i fekalne kanalizacije. Ovi sistemi su uspešno priključeni na postojeće mreže (dva sliva: prema Ulici Dinka Šimunovića i ka Kovid bolnici).

Javna rasveta: Noćnu vizuru Mišeluka sada oblikuje 196 čeličnih stubova javne rasvete (102 za osvetljenje kolovoza i 94 za pešačko-biciklističke staze), čime je osigurana maksimalna bezbednost i vidljivost.

Urbani mobilijar i zelenilo: Prostor je oplemenjen sa 177 klupa, 129 korpi za otpatke i 6 držača za bicikle. Posađeno je novo drveće, žbunje i formirani su travnjaci, dajući kvartu obrise pravog stambenog naselja. Uređeno je i 65 novih parking mesta.

Najnovije stanje u 2026. godini

U 2026. godini, primarna infrastruktura na Mišeluku III je operativna. Izgradnjom puteva i obezbeđivanjem stabilnih priključaka za struju, vodu i grejanje, ovaj deo grada je "otključan“ za investitore.

Na terenu je aktivno nekoliko velikih gradilišta višeporodičnih stambenih objekata i kompleksa (poput Mišeluk Panorame i Mišeluk Gardena), od kojih mnogi planiraju završetak radova i prva useljenja upravo tokom ove i naredne godine. Blizina gradske bolnice (nekadašnja Kovid bolnica), nove zgrade RTV-a, brza veza sa Mostom slobode (centar grada na svega 10 minuta), učinili su ovu lokaciju jednom od najatraktivnijih na tržištu novosadskih nekretnina.

Šta je još u planu za Mišeluk?

Dalje širenje komunalne mreže: Planira se nastavak izgradnje saobraćajnica i kružnih raskrsnica koje će dodatno povezati unutrašnje blokove Mišeluka i olakšati tranzit ka Sremskoj Kamenici i starom delu Petrovaradina.

Sadržaji od javnog značaja: Prema dugoročnim urbanističkim procenama, očekuje se da će po potpunom završetku svih faza razvoja na ovom potezu stanovati i do 30.000 ljudi. To znači da će u narednim godinama u fokus doći komunalno opremanje parcela namenjenih za javne službe - predškolske ustanove, škole i objekte primarne zdravstvene zaštite.

Saobraćajna integracija sa novim mostom: Dinamika razvoja Mišeluka usko je vezana i za radove na Četvrtom novosadskom mostu (u produžetku Bulevara Evrope) čiji se završetak očekuje tokom 2026. Njegovo puštanje u saobraćaj drastično će rasteretiti postojeće pravce i Mišeluk učiniti još bolje integrisanim u glavni saobraćajni krvotok Novog Sada.