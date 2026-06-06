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Desetine hiljada turista, koji su u proteklom periodu rezervisali smeštaj u hotelima na hrvatskoj obali, postali su meta onlajn prevare. Turisti su dobili poruke preko Vocapa u kojima se od njih traži da dopune podatke o platnoj kartici i izvrše dodatne uplate za smeštaj, pišu hrvatski mediji.

Sumnja se da su podaci do 100.000 turista, koji su rezervisali letovanje na Jadranu, pre nekoliko dana procureli na hrvatskoj platformi specijalizovanoj za upravljanje rezervacijama i distribuciju smeštajnih kapaciteta Phobs.

Nakon toga, na Vocapu su im stigle poruke u kojima se od njih traži da dopune podatke o platnoj kartici i izvrše dodatne uplate za smeštaj.

Navodno su procurela imena i prezimena, brojevi telefona, datumi dolaska i odlaska, ali i nazivi hotela u kojima su ostavili rezervaciju.

Upravo su na taj način došli u posed dovoljno podataka da sastave poruke kojima su pokušali da prevare turiste. Zbog podataka koji su procureli, poruke izgledaju uverljivo, jer sadrže tačan datum rezervacije i hotel.

Hoteli upozorili goste

Agencija za zaštitu ličnih podataka Hrvatske saopštila je da im je pristiglo više prijava vezanih za ovaj incident u slučaju obrade podataka kompanije Phobs.

Niz hrvatskih hotela već je obavestio goste koji su rezervisali smeštaj da ne nasedaju na lažne Vocap poruke i da ne dostavljaju podatke o bankovnim karticama, niti da vrše dodatna plaćanja putem takvih zahteva.

Kompanija Phobs je potvrdila da je došlo do "bezbednosnog incidenta" koji je "zahvatio deo podataka njihovih klijenata", ali tvrde da su odmah po otkrivanju problema preduzeli sve potrebne mere zaštite i istrage.

Kompanija posluje i u Srbiji

Navode i da finansijski podaci korisnika nisu bili kompromitovani.

- Dosadašnjom analizom utvrđeno je da događaj nije posledica kompromitovanja baze podataka, niti neovlašćenog prodora u infrastrukturu sistema. Stručnjaci preduzimaju sve korake u skladu s propisima o ovom događaju i aktivno sarađujemo sa svim relevantnim saradnicima, kako bismo u potpunosti utvrdili okolnosti - piše u odgovoru kompanije.

Kompanija Phobs posluje u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Albaniji. Tokom 2024. i 2025. godine postao je premijum partner platforme Booking.

Njihov sistem koriste najveće hrvatske hotelske kuće, a kompanija je prošle godine ostvarila prihod od 7,4 miliona i dobit od 3,7 miliona evra, piše Indeks.

Platforma Booking je ranije, takođe, bila meta krađe podataka, kada su neovlašćene osobe pristupile podacima dela korisnika.