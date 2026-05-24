Prevare poznate kao "skimming“ godišnje prouzrokuju štetu veću od milijardu dolara, a lopovi postaju sve domišljatiji, koristeći tehnologiju koja je gotovo nevidljiva golim okom.

Ako se spremate za putovanje, verovatno vam na pameti nisu samo cene goriva, već i bezbednost vaših finansija. Međutim, upravo na benzinskim pumpama vreba skrivena opasnost koja može ozbiljno ugroziti vaš budžet.

Štata veća od milijardu dolara

Reč je o takozvanoj "skimming“, metodi krađe podataka sa platnih kartica pomoću minijaturnih, ilegalno postavljenih uređaja. Prema podacima Federalnog istražnog biroa (FBI), ova vrsta prevare finansijske institucije i potrošače košta više od milijardu dolara svake godine.

Kriminalci postavljaju "skimmere“, uređaje koji kradu podatke, na automate za plaćanje, bankomate i druge terminale. Oni mogu biti postavljeni preko originalnog otvora za karticu, skriveni unutar kućišta pumpe i direktno povezani sa njenom elektronikom, ili upareni sa minijaturnim kamerama i lažnim tastaturama kako bi ukrali i vaš PIN broj. Spoljašnji uređaji mogu se postaviti za svega nekoliko sekundi i često su dizajnirani tako da se savršeno uklope u izgled automata, dok unutrašnji zahtevaju otvaranje pumpe i zato su potpuno nevidljivi kupcima.

Teško se otkrivaju

Tehnologija koju koriste kriminalci neprestano napreduje, čineći njihove metode sve težim za otkrivanje. Stariji modeli skimmera zahtevali su da se lopovi fizički vrate do pumpe kako bi preuzeli uređaj i ukradene podatke. Danas su, međutim, mnogi skimmeri opremljeni Bluetooth tehnologijom. To im omogućava da se sa bezbedne udaljenosti, unutar dometa Bluetooth signala, povežu sa uređajem i bežično preuzmu sve prikupljene informacije - brojeve kartica, imena vlasnika i poštanske brojeve.

U jednom slučaju u Juti, lopovi su na taj način prikupili podatke pomoću kojih su napravili klonirane kartice, a zatim ih testirali malim transakcijama od jednog dolara pre nego što su krenuli u veće kupovine i podizanje gotovine. Potrošači mogu primeniti jednostavan trik: na svom pametnom telefonu mogu uključiti Bluetooth pretragu dok stoje pored automata. Ako se na listi dostupnih uređaja pojavi nepoznat signal sa dugim nizom nasumičnih slova i brojeva, to bi mogao biti znak da je na pumpi instaliran skimmer.

Ipak, najveću pretnju danas predstavljaju takozvani "deep-insert“ skimmeri, odnosno uređaji koji se ubacuju duboko u sam otvor za karticu. Za razliku od tradicionalnih, spoljašnjih skimmera, ovi uređaji su potpuno nevidljivi spolja. Manji su, napredniji i rade na sopstvene baterije, što im omogućava da funkcionišu nedeljama ili mesecima bez otkrivanja.

Zbog njihove skrivene prirode, uobičajeni saveti za proveru bezbednosti postaju neefikasni. Fizička provera, poput drmusanja ili povlačenja čitača kartica, neće otkriti ove uređaje jer su smešteni duboko unutar mehanizma. Zbog toga su čak i policija i stručnjaci za bezbednost primorani da koriste specijalizovane alate za skeniranje unutrašnjosti automata kako bi ih pronašli. Za prosečnog korisnika, ovakav skimmer je praktično nemoguće otkriti, što dodatno naglašava važnost korišćenja alternativnih i bezbednijih metoda plaćanja.

Kako se zaštititi od nevidljivih lopova

Iako su kriminalci sve veštiji, postoji niz mera opreza koje mogu značajno smanjiti rizik da postanete žrtva. Prvi korak je uvek vizuelni pregled automata za plaćanje pre korišćenja kartice. Obratite pažnju na bilo kakve znakove neovlašćenog otvaranja, poput oštećenog kućišta, polomljenih sigurnosnih nalepnica koje često imaju oznaku "void“ ako su prekinute, ili delova koji se bojom i materijalom ne podudaraju sa ostatkom uređaja. Uporedite izgled čitača kartica i tastature sa onima na susednim pumpama; ako primetite razlike, to je jasan znak za uzbunu. Takođe, obratite pažnju na neobične rupice ili dodatke u blizini tastature koji bi mogli skrivati minijaturne kamere. Prilikom unošenja PIN-a, bez obzira na sve, steknite naviku da drugom rukom uvek prekrijete tastaturu. Tako ćete blokirati pogled bilo kojoj skrivenoj kameri. Kriminalci najčešće biraju pumpe koje su najudaljenije od prodavnice i van vidokruga zaposlenih, zato je uvek bezbednije izabrati one koje su najbliže ulazu.

Najbezbedniji način plaćanja je onaj koji u potpunosti izbegava provlačenje ili umetanje kartice. Kad god je moguće, koristite beskontaktne metode plaćanja poput prislanjanja kartice (tap-to-pay) ili mobilnih novčanika na pametnom telefonu. Takve transakcije su kriptovane i ne izlažu podatke sa magnetne trake, što ih čini znatno otpornijim na skimming. Ako beskontaktno plaćanje nije opcija, sledeći najbolji izbor je korišćenje kreditne, a ne debitne kartice. Kreditne kartice nude bolju zaštitu od prevara, a u slučaju neovlašćenih transakcija, novac ne nestaje direktno sa vašeg tekućeg računa.

Zakonska odgovornost u slučaju krađe sa kreditne kartice često je ograničena na manji iznos, dok povraćaj novca sa debitne kartice može biti komplikovaniji i dugotrajniji proces. Apsolutno najbezbednija opcija jeste da u potpunosti izbegnete plaćanje na spoljašnjem automatu i gorivo platite kod kasira unutar pumpe. Redovno proveravajte svoje bankovne izvode i uključite obaveštenja o transakcijama kako biste odmah uočili sumnjive aktivnosti. Ako posumnjate da ste bili žrtva, odmah kontaktirajte svoju banku, blokirajte karticu i prijavite incident osoblju pumpe i policiji.