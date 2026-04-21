Naizgled jednostavno pitanje jedne devojke na društvenoj mreži otvorilo je pregršt komentara o cenama frizerskih usluga širom Srbije.

Ona je, kako navodi, ostala zatečena kada je saznala da je njen frizer za svega tri meseca podigao cenu šišanja i feniranja za čak 1.000 dinara.

- Cena šišanja i feniranja porasla je za 1.000 dinara za tri meseca i zanima me koliko ljudi u Beogradu, Novom Sadu ili bilo kom drugom gradu plaćaju. Čini mi se da svako stavlja cenu kako mu padne na pamet - rekla je ona, pokrećući diskusiju koja je brzo privukla pažnju velikog broja korisnika.

Odgovori su počeli da pristižu iz različitih krajeva zemlje, a razlike u cenama bile su više nego očigledne.

Tako je jedna korisnica navela da se u Jakovu šišanje naplaćuje 1.000 dinara, dok je feniranje gratis. S druge strane, iz Kikinde stiže podatak da balejaž, šišanje i feniranje kod jedne frizerke koštaju ukupno 2.000 dinara, što je mnoge začudilo.

Međutim, situacija u prestonici je znatno drugačija. Jedna korisnica iz Beograda istakla je da je u jednom, kako kaže, ne preterano luksuznom salonu, za površinski balejaž sa šišanjem i feniranjem potrebno izdvojiti čak 20.000 dinara, iako, kako dodaje, frizeri rade posao odlično.

U diskusiju se uključila i jedna frizerka, koja je ponudila pogled iz svoje perpektive. Ona je objasnila da se kod nje cene kreću između 3.000 i 4.000 dinara, ali i ukazala na rast troškova, s obzirom na to da šampon, maska i regenerator koje kupuje sada koštaju 17.000 dinara, a ranije su bili 11.000.

Korisnici su delili i ostale cenovnike, gde za uslužno feniranje srednje dužine kose mora da se izdvoji oko 1.900 dinara, dok se u zemunskom naselju Altina šišanje i feniranje mogu dobiti za 2.500 dinara. U Pančevu cena je oko 2.000 dinara, dok u Novom Sadu dostiže i 3.500 dinara.