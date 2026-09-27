Slušaj vest

Vlaga u stanovima često postaje mnogo veći problem upravo tokom jeseni, kada temperature padnu, zidovi se ohlade, a u prostorijama počinje više da se kuva, suši veš i slabije provetrava. Tada se na prozorima i hladnim zidovima prvo pojavljuju kapljice, a ako uslovi potraju, mogu da se stvore i neugledne fleke od buđi.

Problem nije samo estetski, jer dugotrajna vlaga pogoduje razvoju buđi, a Svetska zdravstvena organizacija navodi da su vlaga i buđ u zatvorenim prostorima povezane sa većom učestalošću respiratornih simptoma, alergija i astme.

Odmah da vam skratimo muke, dobra vest je da za prvi korak ne morate odmah da potrošite desetine hiljada dinara na renoviranje. Najvažnije je da otkrijete odakle voda dolazi tj. da li je problem u kondenzaciji, kuvanju i tuširanju, sušenju veša, curenju instalacija ili prodoru vode spolja. Američka Agencija za zaštitu životne sredine, EPA, upravo kontrolu izvora vlage navodi kao osnovu borbe protiv buđi, jer bez rešavanja uzroka možete čistiti zid iznova i iznova, a fleka će se vratiti.

buđ na plafonu Foto: Enigma Images / Alamy / Profimedia

Prvo kupite jednu malu stvar

Pre nego što krenete da kupujete sredstva protiv buđi, odvlaživače i druge proizvode, najpametnija mala investicija može da bude higrometar, odnosno merač relativne vlažnosti vazduha. EPA preporučuje da se unutrašnja relativna vlažnost drži ispod 60 odsto, a idealno između 30 i 50 odsto, pa ćete sa uređajem koji pokazuje vlagu zapravo znati da li imate problem ili samo nagađate.

Ako vam merač stalno pokazuje 65, 70 ili 75 odsto, jasno je da zid nije jedini krivac.Kuvanje, tuširanje, sušenje veša i drugi izvori stvaraju dodatnu vlagu u vazduhu, a kada takav vazduh naiđe na hladnu površinu, vodena para može da se kondenzuje i napravi idealne uslove za buđ u kući ili stanu. Zato je moguće da je zid potpuno suv na dodir, a da se problem ipak stalno vraća zbog visoke vlažnosti u prostoriji.

Kako se rešiti vlažnih prozora? Foto: Ingram Publishing, Ingram Publishing / Alamy / Profimedia

Najjeftiniji trik je – vazduh

Ako je napolju vazduh povoljniji, provetravanje je najjeftiniji način da smanjite vlagu, a naročito je važno provetravati kupatilo i kuhinju. EPA preporučuje korišćenje ventilatora koji izbacuju vazduh napolje tokom kuvanja i tuširanja, odnosno otvaranje prozora kada vremenski uslovi i kvalitet spoljašnjeg vazduha to dozvoljavaju.

Posebno je važno da vlagu ne pravite tamo gde već pokušavate da je smanjite. Ako kuvate bez aspiratora, dugo držite paru u kupatilu ili sušite mokar veš u maloj zatvorenoj prostoriji, vazduh postaje pravi mali rezervoar vode.

Jednostavno pravilo je:para treba što pre da izađe iz stana, a ne da se prošeta do najhladnijeg zida i tamo ostane da pravi problem.

Kako se rešiti vlažnih prozora? Foto: Graham Corney / Alamy / Profimedia

Kada se isplati odvlaživač?

Ako je vlažnost uporno visoka uprkos provetravanju, električni odvlaživač može biti sledeća investicija. Njegova prednost je što direktno izvlači vodu iz vazduha, pa ima mnogo više smisla za ceo prostor nego male posude sa granulama koje mogu biti korisne samo za male, zatvorene prostore, ali nisu zamena za rešavanje ozbiljnog problema sa vlagom.

Pritom imajte u vidu da ovde važi isto pravilo kao kod svake kućne kupovine: ne kupujte najskuplji uređaj samo zato što na kutiji piše da je namenjen za veliki broj kvadrata. Prvo izmerite vlagu i utvrdite u kojoj prostoriji je problem, pa tek onda birajte uređaj odgovarajućeg kapaciteta. Ako je uzrok curenje cevi ili prodor vode kroz zid, odvlaživač može privremeno da isuši vazduh, ali neće popraviti cev, krov ili fasadu.

Buđ se ne rešava krečenjem

Ako se crne ili zelene tačkice već pojavljuju na zidu, najgora ideja je da preko njih samo pređete valjkom i pravite se da se ništa nije dogodilo. EPA i CDC naglašavaju da prvo treba rešiti problem sa vlagom i očistiti buđ, jer samo prekrivanje bojom ne sprečava njen ponovni rast.

Kod manjih površina na tvrdim površinama buđ se može očistiti odgovarajućim sredstvom ili deterdžentom i vodom, nakon čega površina mora dobro da se osuši. Ako koristite sredstva za čišćenje, nikada nemojte mešati različite preparate, posebno izbeljivač sa amonijakom, jer mogu nastati opasna isparenja.

Foto: Tatjana Stamenković

Kada je vreme za majstora?

Ako se fleka stalno vraća na istom mestu, zid se ljušti, pojavljuju se mokre površine ili postoji sumnja na curenje, nema mnogo koristi od beskrajnog kupovanja sprejeva. Tada treba pronaći izvor vode i rešiti problem u korenu.

Najjeftiniji redosled je zato prilično jednostavan: izmerite vlagu, provetrite prostor, smanjite paru iz kuvanja i tuširanja, ne sušite veš u zatvorenoj prostoriji ako možete da izbegnete, pronađite eventualno curenje i tek onda razmišljajte o odvlaživaču ili većim radovima.

Ako se problem nalazi na hladnom spoljašnjem zidu i ponavlja se uprkos normalnoj vlažnosti vazduha, moguće je da ulogu imaju izolacija, hladne površine ili takozvani toplotni most, pa tada trajno rešenje može zahtevati građevinsku intervenciju. WHO među merama za zdravo stanovanje upravo navodi odgovarajuću izolaciju i ventilaciju, jer jedno bez drugog nije dovoljno.

Klima može da pomogne

Imajte u vidu i da klima-uređaj može da pomogne kod vlage u stanu jer, kada radi u režimu hlađenja, izvlači deo vodene pare iz vazduha. Vlažan vazduh prolazi preko hladnog izmenjivača u unutrašnjoj jedinici, gde se para kondenzuje i odvodi napolje, pa vazduh koji se vraća u prostoriju bude suvlji. Zbog toga klima tokom toplih i vlažnih dana može primetno da smanji relativnu vlažnost, a usput hladi prostor.

Važno je, međutim, da klima nije zamena za rešavanje uzroka vlage. Ako se buđ pojavljuje zbog curenja, prodora vode kroz zid ili ozbiljnog građevinskog problema, klima će samo privremeno smanjiti vlagu u vazduhu. Kod visoke vlažnosti može biti korisniji i poseban odvlaživač, dok klima najbolje pomaže kada je problem prvenstveno vlažan vazduh i kondenzacija.