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Poznati brend "Konvers" (Converse) našao se u centru nezapamćenog skandala nakon što su društvene mreže preplavile oštre optužbe za rasizam zbog njihove najnovije reklamne kampanje.

Naime, reklama je izazvala lavinu negativnih reakcija, nakon što su korisnici društvenih mreža okarakterisali jednu od fotografija kao rasističku — na kojoj se vidi model kako stoji u svetlosti reflektora u obliku zvezde dok drži par patika — zbog čega su korisnici mreža očili da svetlosni okvir podseća na prepoznatljivu šiljatu kapuljaču zloglasnog Kju-Kluks-Klana (KKK).

Dodatni bes izazvala je i druga fotografija objavljena na zvaničnom nalogu brenda u Maleziji, na kojoj modeli pomoću drvenih merdevina dohvataju patike koje vise sa grane drveta. Javnost je ovo smatrala direktnom i gnusnom aluzijom na slike linča i vešanja tamnoputih ljudi na američkom Jugu.

- Silueta Klana je jedna stvar, ali drvo, merdevine i osoba koja gleda u patike koje vise s grane... Odvratno, gnusno i neshvatljivo - napisao je jedan korisnik na mreži Threads.

- Niste ludi, reklama jeste rasistička. Izgleda kao odeća Klana i izgleda kao linč- poručio je drugi korisnik na mreži X.

Reagovao i američki kongresmen, fanovi pale patike

Reakcije ne jenjavaju, a mnogi dugogodišnji ljubitelji ovog brenda u znak protesta na TikToku objavljuju snimke na kojima pale svoje patike. Oglasio se i američki kongresmen iz Luizijane, Troj Karter, koji je oštro osudio kompaniju:

- Najk i Konvers, šta ste, dođavola, mislili? Ja sam Afroamerikanac, sin Juga. Odakle ja dolazim, slika ljudi koji vise sa drveća nije drevna istorija, taj bol i dalje živi. Bela kapuljača nije bezopasni kostim, već simbol terora i ubistava - izjavio je Karter.

Hitno izvinjenje kompanije

Nakon pritiska javnosti, "Konvers" je povukao sporne fotografije i uputio zvanično izvinjenje putem medija.

- Žao nam je. Razumemo zašto je ova slika duboko uznemirujuća i priznajemo da smo pogrešili. Uklonili smo je sa naših kanala i radimo na tome da je uklonimo svuda gde se pojavila. Ovo nije trebalo da se desi i potrudićemo se da budemo bolji", navodi se u saopštenju kompanije za portal "People".