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U selu Kalanjevci kod Belanovice prodaje se kuća površine 70 metara kvadratnih, a uz objekat kupac dobija i čak 135 ari zemlje. 

Kuća ima podrum od 15 kvadratnih metara, dok se na imanju nalaze i dva pomoćna objekta. Od infrastrukture su dostupni struja, voda i internet.

Ukupna površina zemljišta iznosi 135 ari, odnosno 1,35 hektara, što ovu nekretninu može učiniti interesantnom kupcima koji traže kuću sa većim placem i prostorom za poljoprivredu ili druge namene, objavljeno je na društvenoj mreži Facebook, na grupi "Jeftine nekretnine Srbija"

Cena celog imanja je 28.000 evra, odnosno oko 207 evra po aru zemljišta kada se u računicu uključi čitava površina od 135 ari, uz kuću i prateće objekte.

Kurir Biznis/Blic

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