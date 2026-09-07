Slušaj vest

Idealna veličina placa za kuću ne određuje se samo brojem ari, jer, primera radi plac od deset ari na prvi pogled zatvara sve dileme. Ima mesta za kuću, garažu, terasu i dvorište koje neće stati u nekoliko žardinjera. Onda se povuku građevinska linija, obavezna rastojanja od suseda i prilaz automobilu - i deset ari odjednom više nije deset.

Na pravilnom placu od šest ari porodična kuća može da dobije parking i pravo dvorište. Na uskoj parceli veće površine projekat se sabija između granica, a deo plaćene zemlje ostaje iza kuće, bez stvarne uloge. Zato se idealna veličina placa za kuću ne traži u broju iz oglasa. Prvo se određuje gde kuća sme da stane, a tek onda koliko zemlje ostaje za život oko nje.

Idealna veličina placa za kuću nije isto što i minimum

Propisi ne određuju jednu površinu koja odgovara svakoj porodičnoj kući. Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju razlikuje zone i za svaku postavlja drugačiju početnu granicu.

U zoni retkih naselja i porodične gradnje najmanja parcela za slobodnostojeći objekat iznosi 300 kvadratnih metara, uz širinu od najmanje deset metara. U seoskoj zoni opšti minimum je 400 kvadrata, a najmanja širina 12 metara. Za pojedinačne kuće namenjene odmoru i povremenom stanovanju propisano je najmanje 500 kvadrata.

Plac od tri ili četiri ara, dakle, može ispunjavati opšti minimum. To još ne znači da na njemu može da stane kuća kakvu kupac zamišlja.

Konačnu reč ima važeći plan za konkretnu lokaciju. On određuje spratnost, indeks zauzetosti, položaj građevinske linije i udaljenost objekta od granica parcele. Tek kada se sva ta pravila prenesu na plac, vidi se koliko je površine zaista raspoloživo.

Ista kuća može da traži pet ili osam ari

Dve porodice mogu planirati kuću od 140 kvadratnih metara, a da im ne bude potreban isti plac. Prva će stambeni prostor rasporediti na prizemlje i sprat. Druga želi sve prostorije u jednom nivou.

Foto: Kosoff/Shutterstock

Kod spratne kuće osnova može imati približno 70 kvadrata. Prizemnica iste ukupne površine zauzima oko 140 kvadrata zemljišta, pre nego što joj se dodaju terasa, garaža ili nadstrešnica.

Ta razlika odlučuje šta će ostati iza kuće. Na šest ari spratna kuća može da dobije prilaz, dva parking mesta i dvorište u kojem ima prostora i za sto i za drvo. Prizemnica iste kvadrature na istoj parceli već traži pažljiviji raspored, a svaki dodatni objekat sužava preostali prostor.

Četiri ara zato mogu odgovarati manjoj ili spratnoj kući i skromnijem dvorištu. Pet do šest pravilnih ari najčešće pruža dobar odnos između kuće i slobodnog prostora. Sedam ili osam ari ostavlja više mogućnosti za prizemnicu, veću garažu i šire dvorište.

Idealna veličina placa za kuću menja se zajedno sa projektom. Broj članova domaćinstva nije jedino merilo; važni su i način života, spratnost i sadržaji koji treba da ostanu napolju.

Šest širokih ari može biti bolje od deset uskih

Parcela dimenzija 20 puta 30 metara ima šest ari. Istu površinu ima i plac širok deset, a dug 60 metara. Broj u oglasu je isti, ali kuća na njima ne živi isto.

Na prvom placu objekat može da dobije prirodniji položaj, kolski prilaz sa strane i povezano dvorište iza kuće. Na drugom propisana udaljenja od susednih granica ostavljaju uzak prostor za gradnju. Kuća se produžava u dubinu, prilaz uzima deo parcele, a dvorište se pretvara u dugačak pojas.

Pravilnik navodi da građevinska parcela po pravilu treba da ima oblik pravougaonika ili trapeza koji omogućava izgradnju. Minimalna širina od deset ili 12 metara ipak je samo granica ispod koje nastaje problem, a ne potvrda da je plac komforan.

Zato idealna veličina placa za kuću obuhvata i širinu fronta, nagib terena i izlaz na javnu saobraćajnicu. Velika površina bez dobrog pristupa može vredeti manje za svakodnevni život od manjeg, pravilnog i ravnog placa.

Deset ari treba da ima razlog

Veći plac nije greška ako svaki njegov deo ima planiranu namenu. Bazen, letnja kuhinja, radionica, voćnjak ili velika bašta lako opravdavaju deset i više ari. Bez tih sadržaja, dodatna zemlja često ostane prostor koji treba ograditi, kositi i održavati.

Kupac tu odluku ne donosi samo za prve godine. Malo dete traži prostor za igru, kasnije dolaze automobili, a prizemna kuća može postati važnija kada stepenice prestanu da budu praktične. Plac treba da izdrži promene porodice, ali ne mora unapred da nosi svaku moguću želju.

Foto: Shutterstock

Pet ili šest ari zato nisu tesna mera sami po sebi. Tesni postaju kada se na njih istovremeno smeste velika prizemnica, dupla garaža, široka terasa i očekivanje da iza svega ostane veliko dvorište.

Informacija o lokaciji pokazuje koliko placa stvarno postoji

Katastarska površina govori koliko zemljišta kupac stiče. Ne govori koliko od toga može da zauzme kuća.

Informacija o lokaciji sadrži mogućnosti i ograničenja gradnje prema važećem planskom dokumentu. Iz nje se vidi namena zemljišta i koji urbanistički parametri važe za konkretnu parcelu.

Ako je na 600 kvadrata dozvoljena zauzetost od 30 odsto, objekti mogu zauzeti najviše 180 kvadrata. Kod zauzetosti od 20 odsto, granica pada na 120 kvadrata. Šest ari je u oba slučaja ista katastarska površina, ali nije ista građevinska mogućnost.

Podaci o parceli, vlasništvu i evidentiranim pravima dostupni su kroz javni pristup eKatastru Republičkog geodetskog zavoda. Katastar potvrđuje šta parcela jeste, dok planski dokument određuje šta na njoj može da postane.

Za spratnu porodičnu kuću pet ili šest pravilno oblikovanih ari najčešće je dovoljno. Prizemnica i komotnije dvorište pomeraju izbor prema sedam ili osam, dok deset i više ari imaju smisla kada unapred postoji razlog za dodatni prostor.