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Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić razgovarao je danas sa ministrom poljoprivrede Uzbekistana Ibrohimom Abdurahmonovim o jačanju saradnje Srbije i Uzbekistana u oblasti poljoprivrede, sa fokusom na konkretne investicione projekte, povećanje trgovinske razmene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kao i na transfer znanja, savremenih tehnologija i primenu veštačke inteligencije u poljoprivredi, saopštilo je resorno ministarstvo.

Sastanak je održan uoči zvanične posete predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva Srbiji i njegovog susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem,

Sagovornici su istakli da odlični odnosi predsednika Vučića i Mirzijojeva predstavljaju snažnu osnovu za dalje ekonomsko povezivanje dve zemlje, naročito u agraru, gde postoji značajan prostor za konkretne poslove i zajednička ulaganja.

Ministar Glamočić je istakao da povećanje trgovinske razmene dve zemlje jeste jedan od ključnih ciljeva saradnje, ali ne i jedini.

- Želimo da gradimo dugoročno partnerstvo. Svet se brzo menja, klimatske promene sve snažnije utiču na poljoprivredu, a odgovor na te izazove moramo da tražimo u znanju, nauci, inovacijama i novim tehnologijama. Srbija u tom smislu ima šta da ponudi Uzbekistanu, a istovremeno vidimo veliki prostor za naše kompanije i proizvođače na uzbekistanskom tržištu", poručio je on.

Jedna od centralnih tema sastanka bila je saradnja u oblasti stočarstva i prerade mesa u Srbiji, posebno kroz investicije i razvoj proizvodnje u Srbiji, uz mogućnost plasmana proizvoda na rastuće uzbekistansko tržište.

Sličan model saradnje, prema rečima ministra Abdurahmonova, mogao bi da bude primenjen i u voćarstvu.

Uzbekistan namerava da dodatno razvija ovaj sektor i zainteresovan je za kupovinu kvalitetnog sadnog materijala iz Srbije, ali i za dolazak srpskih proizvođača koji bi organizovali proizvodnju koristeći srpsku genetiku, znanje i tehnologiju.

Značajan prostor za partnerstvo prepoznat je i u oblasti semenarstva, pri čemu je naročito ukazano na zainteresovanost uzbekistanske strane za razmenu iskustava i znanja sa vodećim srpskim naučnoistraživačkim institutima i stručnjacima.

Razgovaralo se i saradnji u oblasti upravljanja vodnim resursima a uzbekistanski ministar je naveo da njegova zemlja navodnjava više od 2,5 miliona hektara, ali da nastoji da uvođenjem savremenih tehnologija dalje unapredi sisteme za navodnjavanje i efikasnije koristi vodne resurse, u čemu Srbija može da pruži podršku svojim iskustvima, stručnim znanjem i savremenim rešenjima.

Ministri su se saglasili da budućnost saradnje Srbije i Uzbekistana u agraru treba da bude usmerena ka intenzivnoj i tehnološki naprednoj poljoprivredi, većoj primeni nauke, digitalnih rešenja i veštačke inteligencije, kao i ka zajedničkim investicijama i zajedničkoj proizvodnji, sa ciljem jačanja međusobne trgovinske razmene, ali i zajedničkog nastupa i plasmana proizvoda na trećim tržištima.

Kako bi dogovori sa današnjeg sastanka bili što brže pretočeni u konkretne projekte, a u skladu sa Sporazumom između Vlade Srbije i Vlade Uzbekistana o saradnji u poljoprivredi, vodnim resursima i održivom ruralnom razvoju, koji će biti potpisan prilikom posete predsednika Uzbekistana Mirzijojeva Srbiji, odmah je formirana zajednička radna grupa koja će operativno raditi na koordinisanju i praćenju sprovođenja sporazuma i povezivanju institucija, kompanija i stručnjaka dve zemlje.

- Imamo znanje, genetiku, institute i stručnjake, a Uzbekistan ima veliko tržište, proizvodne potencijale i jasnu želju za investicijama. Naš posao je da te potencijale povežemo i pretvorimo u konkretne projekte. Srbija je spremna za takav vid partnerstva - istakao je Glamočić.