Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić i ministar poljoprivrede Češke Republike Martin Šebestjan danas su, nakon bilateralnog sastanka na 93. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, zajedno obišli izložbeni prostor, razgovarali sa izlagačima, predstavnicima agrarnih kompanija, poljoprivrednim proizvođačima i uzgajivačima stoke.

Tokom obilaska ministri su posetili štandove domaćih i stranih kompanija, Nacionalnu izložbu stoke, kao i izložbeni prostor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede Češke Republike.

Ministar Glamočić istakao je da odnosi Srbije i Češke Republike u oblasti poljoprivrede iz godine u godinu beleže rast i dobijaju sve konkretnije oblike saradnje.

- Češka je jedan od naših važnijih partnera. Ukupna spoljnotrgovinska razmena dve zemlje premašuje 2,4 milijarde evra, dok je razmena poljoprivredno-prehrambenih proizvoda prošle godine dostigla više od 107 miliona evra. I spoljnotrgovinska razmena i razmena poljoprivredno-prehrambenih proizvoda je u 2025. godine bila duplo veća u odnosu na 2020. godinu. Razgovarali smo danas i o novim zajedničkim projektima, posebno u oblasti stočarstva, genetike i šumarstva. Naša saradnja je na visokom nivou, ali ima prostora da bude još snažnija - poručio je Glamočić.

Ministar Šebestjan naglasio je da rast robne razmene i nove inicijative predstavljaju najbolju potvrdu dobrih odnosa dve države.

Rast zajedničke trgovinske razmene najbolji je pokazatelj kvaliteta odnosa koje Češka i Srbija grade godinama. Vidimo veliki potencijal za dalje jačanje saradnje, posebno kroz inovacije, razvoj agrocentara i modernizaciju poljoprivredne proizvodnje, izjavio je Šebestjan.

Sagovornici su tokom susreta potvrdili spremnost za nastavak zajedničkih aktivnosti, razmenu znanja i tehnologija, kao i jačanje institucionalne saradnje u oblastima od strateškog značaja za poljoprivredu obe zemlje.

U poseti Srbiji i 93. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu sa ministrom Šebestjanom je čak 18 velikih kompanija iz Češke, koje su aktivno učestvovale u razgovorima sa srpskom delegacijom, što predstavlja jasnu potvrdu ozbiljnog interesovanja za saradnju sa Srbijom. Ministar Glamočić već je pokrenuo konkretne inicijative za projekte i investicije u prerađivačke kapacitete za mleko i specifične mlečne proizvode.

Današnji bilateralni sastanak bio je i prilika da se potpiše Memorandum o razumevanju između javnog preduzeća "Srbijašume" i nadležnog javnog preduzeća iz Češke, što će dodatno ojačati saradnju, omogućiti razmenu znanja i iskustava u oblasti šumarstva, kao i zajednički rad na očuvanju prirodnih resursa i unapređenju održivog upravljanja šumama.