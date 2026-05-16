Snaga zajedničkog rasta: ALTA banka na Sajmu poljoprivrede nastupa kao strateški partner domaćeg agrara
Novi Sad je danas ponovo postao mesto susreta domaće i regionalne poljoprivrede. Otvaranje 93. međunarodnog poljoprivrednog sajma, jednog od najznačajnijih događaja u agrarnom kalendaru, okupilo je proizvođače i kompanije koje oblikuju budućnost ovog sektora, a ALTA banka je svojim nastupom još jednom potvrdila poziciju strateškog partnera domaće poljoprivrede. U samom središtu sajamskih dešavanja, ispred Hale 1, nalazi se izložbeni prostor banke, osmišljen kao mesto direktne komunikacije sa klijentima, gde poljoprivrednici mogu da dobiju konkretne informacije i pronađu finansijska rešenja prilagođena savremenim uslovima proizvodnje.
Stabilnost i dugoročno planiranje postali su ključni faktori opstanka u poljoprivredi. Dinamika savremenog tržišta od finansijskog partnera zahteva pouzdanost, kontinuitet i siguran oslonac u svakoj fazi proizvodnje. Upravo na tom principu ALTA banka gradi svoj pristup agrarnom sektoru.
Rezultati koje ALTA banka ostvaruje u sektoru agrara potvrđuju snagu njenog modela saradnje. Konstantan rast plasmana, kontinuirano povećanje broja klijenata i tržišno učešće koje se približava granici od dva odsto pokazuju da su poljoprivrednici prepoznali partnera koji razume njihovo poslovanje i odgovara na potrebe savremene proizvodnje.
Finansijski okvir za investicije i modernizaciju
Temelj tog poverenja je u sveobuhvatnoj ponudi kreiranoj da prati celokupan ciklus proizvodnje. ALTA banka omogućila je kredite za obrtna sredstva i likvidnost, kao i investicione kredite namenjene modernizaciji mehanizacije, kupovini zemljišta i izgradnji objekata. Poseban iskorak predstavljaju kreditni okviri koji omogućavaju dugoročno planiranje i dostupnost sredstava bez dodatnih administrativnih procedura.
Kvalitet ove ponude potvrđuju partnerstva sa ključnim institucijama. Kroz subvencionisane kredite Ministarstva poljoprivrede, programe Garancijskog fonda AP Vojvodine i saradnju sa lokalnim samoupravama, ALTA banka obezbeđuje povoljnije uslove finansiranja. Podrška IPARD projektima kroz izdavanje bankarskih garancija dodatno otvara prostor za korišćenje evropskih sredstava i realizaciju investicija koje podižu konkurentnost domaćih gazdinstava.
Subvencionisani krediti za 2026.godinu: kamate od 0 do 3 %
ALTA banka otpočela je realizaciju programa državnih podsticaja za 2026. godinu odobravanjem prvih subvencionisanih kredita namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Reč je o modelima finansiranja sa kamatnim stopama od 0 do 3 odsto i rokovima otplate do 60 meseci, uz dodatne podsticaje za mlade, žene i gazdinstva u otežanim uslovima rada.
„Poljoprivreda je sektor koji zahteva kontinuitet, razumevanje i prisustvo na terenu. Upravo zato smo i na ovom sajmu, da budemo dostupni, da razgovaramo i da ponudimo konkretna rešenja. Naš pristup je jednostavan: partnerstvo koje traje i podrška koja prati svaki korak proizvodnje, od prve investicije do plasmana“, poručuje Đorđe Radulović, direktor odeljenja za agro biznis ALTA banke.
Fleksibilni modeli otplate prilagođeni sezoni
Program finansiranja obuhvata sve ključne grane proizvodnje, od stočarstva, uključujući nabavku kvalitetnih grla i osiguranje, do ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva. Poseban segment odnosi se na ulaganja u savremenu mehanizaciju i opremu, kao i očuvanje likvidnosti gazdinstava kroz finansiranje obrtnih sredstava.
Razumevanje potreba poljoprivrednika ogleda se i u fleksibilnosti – modeli otplate prilagođeni su sezonalnosti prihoda, uz mogućnost grejs perioda i izbora rokova, dok razvijena mreža ekspozitura i ALTA Pay partnera omogućava dostupnost usluga širom Srbije.
Sajam u Novom Sadu i ove godine potvrđuje značaj direktnog dijaloga između finansijskog sektora i proizvođača. U takvom okruženju, ALTA banka nastavlja da gradi svoju ulogu pouzdanog partnera domaćoj poljoprivredi, oslanjajući se na spoj znanja, iskustva i realnih potreba savremenog agrara.
