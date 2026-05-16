Stari parket često izgleda beznadežno, ali u mnogim slučajevima može da se obnovi mnogo jeftinije nego što ljudi misle. Umesto kompletnog menjanja poda, mnogi se odlučuju za hoblovanje, gitovanje i novo lakiranje, čime parket ponovo dobija sjaj i produžava mu se vek trajanja i za više godina. Prema podacima sa sajta Daibau Srbija, cena sređivanja starog parketa u Srbiji tokom 2026. godine najčešće zavisi od stanja poda, kvadrature i vrste završne zaštite.

Najjeftinija opcija je samo osnovno hoblovanje, koje košta od oko 5 evra po kvadratu, ali se ono retko radi bez dodatnog lakiranja. U praksi se gotovo uvek radi kompletna reparacija - hoblovanje, gitovanje i lakiranje u nekoliko slojeva. Takav posao u proseku košta između 8 i 17 evra po kvadratu.

Cena za stan od 50 kvadrata

Za stan od 50 kvadrata, prosečna cena kompletne obnove parketa kreće se oko 650 do 700 evra, dok za 80 kvadrata može biti oko 950 evra, posebno ako majstor daje popust na veću površinu.

Najpovoljnije opcije za sređivanje starog parketa su:

samo brušenje i jedan sloj laka, ako parket nije mnogo oštećen,

lakiranje umesto kompletne zamene poda,

obnova samo najugroženijih prostorija,

korišćenje standardnih lakova umesto skupljih ulja i specijalnih premaza,

angažovanje majstora van većih gradova, jer su cene često niže

Stručnjaci navode da je obnova starog masivnog parketa čak četiri puta jeftinija od postavljanja novog. Novi parket sa ugradnjom uglavnom košta od 28 do 42 evra po kvadratu, dok je laminat nešto jeftiniji, ali mnogi smatraju da kvalitet ne može da se poredi sa pravim drvetom.

Važno je znati i da nisu svi podovi pogodni za više hoblovanja. Masivni parket može da se obnavlja više puta, dok gotovi višeslojni parketi i tarket imaju tanji završni sloj drveta, pa se mogu hoblovati samo jednom ili dva puta.