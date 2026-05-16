Slušaj vest

Naučnici sa Sibirskog univerziteta za inženjerstvo i biotehnologiju razvili su i patentirali perspektivni materijal za građevinarstvo i dizajn, odnosno "providno drvo", saopštilo je rusko Ministarstvo prosvete i nauke.

- Naučnici su razvili i patentirali novu metodu za proizvodnju providnog drveta, materijala koji kombinuje prirodnu estetiku drveta, njegovu čvrstoću i sposobnost da prenosi svetlost. Ovaj razvoj je povezan sa hemijom i otvara nove mogućnosti za korišćenje drveta u građevinarstvu, uređenju enterijera i stvaranju modernih završnih materijala - saopštilo je ministarstvo, prenosi TASS.

Odobren patent

Kako se navodi, materijal je napravljen od drvene podloge koja prolazi kroz procese delignifikacije i beljenja, a zatim se tretira posebnim impregnacionim sredstvom. Kao rezultat toga, drvo dobija visoku optičku propustljivost, a istovremeno zadržava svoju prirodnu strukturu i mehaničku čvrstoću. Za ovaj razvoj je već odobren patent.

Neće biti kao standardno drvo

- Providno drvo kombinuje izdržljivost, pouzdanost i upečatljiva dekorativna svojstva, što ga čini popularnim za širok spektar primene. Providno drvo se može koristiti za izradu panela, pregrada, nameštaja i elemenata ukrasa koji stvaraju meko, difuzno osvetljenje i stvaraju udobnije i estetski prijatnije okruženje - napomenulo je Ministarstvo prosvete i nauke Rusije.

Kako je navedeno, prednost je i ušteda energije, jer providno drvo omogućava dnevnoj svetlosti da uđe u zgrade, smanjujući potrebu za veštačkim osvetljenjem tokom dnevnih sati.