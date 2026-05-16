Pre nekoliko meseci najavljeno je da će Balkanska ulica i Davidova ulica u Nišu biti pretvorene u pešačke zone, sa popločanim površinama, novom rasvetom, uklanjanjem parking mesta i obnovom stepeništa na keju. U međuvremenu su obezbeđena i sredstva kroz program EU INTEGRA, a iz Grada Niša sada je saopšteno da će ove dve ulice postati umetnički i kreativni kvart.

Ukupna vrednost projekta za Grad Niš iznosi 233.339,36 evra.

Iz Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj i investicije Grada Niša navode da će Balkanska i Davidova prerasti u novu gradsku promenadu, namenjenu susretima, umetnosti, svakodnevnom životu i urbanom identitetu Niša.

- Mesto kroz koje se samo prolazilo postaće prostor u kome se ostaje. Prostor za ljude, za razgovore, šetnje, stvaranje, muziku, kulturu i novu energiju grada. Balkanska i Davidova postaju budući umetnički i kreativni kvart Niša, prostor namenjen mladima, učenicima umetničkih škola, studentima umetničkog fakulteta, pesnicima, filmadžijama, kreativcima i svima koji veruju da grad živi kroz ljude, ideje i kulturu - istaknuto je na društvenim mrežama ove uprave.

Radovi će biti realizovani u okviru projekta "Bezbedni, inkluzivni i inovativni javni prostori", koji Gradska uprava za lokalni ekonomski razvoj i investicije Grada Niša sprovodi zajedno sa opštinama Merošina, Svrljig i Gadžin Han, kao i sa RRA Jug. Nedavno su za ovaj projekat dodeljeni ugovori u okviru programa "EU podrška integralnom teritorijalnom razvoju - EU INTEGRA".

- Kroz unapređenje Balkanske i Davidove ulice, centar grada vraćamo građanima kroz više prostora za pešake, novo ozelenjavanje, usporavanje saobraćaja i stvaranje bezbednijih, pristupačnijih i humanijih javnih prostora, uz očuvanje funkcionalnosti za sve koji u ovim ulicama žive i rade - istakli su iz uprave.