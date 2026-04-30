Izgradnja gasne elektrane u okolini Niša, koja treba da bude gotova do 2030. godine, deo je strateškiih projekata i dokumentima kao kapacitet koji treba da obezbedi dodatnu baznu energiju za naš elektroenergetski sistem. na ovaj način Srbija će imati veću energetsku sigurnost, posebno za potrebe industrije na jugu Srbije, rekla je nedavno ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović koja je o izgradnji ovog postrojenja razgovara sa delegacijom iz Azejberdžana s kojima ćemo zajedno graditi gasnu elektranu.

I struja i topla voda

Prema rečima ministarke konačna odluka o kapacitetu elektrane zavisiće od isplativosti investicije, a trenutno se razmatra snaga od oko 500 megavata za proizvodnju električne i oko 150 megavata toplotne energije.

Gasna elektrana je deo šireg energetskog plana Srbije da pređe na stabilnije i fleksibilnije izvore električne energije, uz smanjenje zavisnosti od uglja. Prostornim planom Niša područje severno od sela Krušca određeno za područje na kome će se graditi gasna elektrana, a tačna lokacija na kojoj će se elektrana nalaziti biće određena Urbanističkim projektom.

Trenutno je u fazi odabir lokacije, a u skladu sa analizama koje se rade zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Neophodno je da se u blizni postrojenja nalazi veća količina vode koja će hladiti generatore. Kao mesto za izgradnju gasne elektrane sve više se pominje prostor na teritoriji Niša severno od Krušca, odnosno blizu Južne Morave upravo zbog vode koja je potrebna da hladi generatore.

Koliko će trošiti gasa? Kada gasna elektrana bude izgrađena biće potrebno oko 600 miliona kubnih metara gasa godišnje za proizvodnju električne energije koja je neophodna našem energetskom sistemu. To će biti moguće zahvaljujući gasnoj interkonekciji između Srbije i Bugarske čime su se stvorili uslovi da Srbija dobije prvu gasnu elektranu na teritoriji Niša.

Nusproizvod elektrane je topla voda koju grad može da iskoristi za grejanje tokom zimskog perioda, tako da pored električne energije Niš dobija i stabilno snabdevanje toplotnom energijim, a ujedno će se štedeti na gasu za grejanje.

Iz godine u godinu potreba za električnom energijom raste posebno nakon osnivanja data centara i razvoja veštačke inteligencije za čije funcionisanje je neophodna dodatna količina električne energije. U skladu s tim Srbija razvija brojne čiste izvore energije od solarnih parkova i vetroparkova do prve gasne elektrane, koje su vrlo zastupljene u drugim zemljama. U Evropi su ključne za balansiranje mreže i često rade u kombinovanom ciklusu s parnim turbinama da budu efikasnije.

Kako gasne elektrane proizvode struju

Gasna elektrana je postrojenje koje proizvodi električnu energiju koristeći prirodni gas kao gorivo. Spada u termalne elektrane, što znači da koristi toplotu za pokretanje procesa koji proizvodi struju. Proces proizvodnje struje je vrlo jednostavan - prirodni gas se pumpa u komoru za sagorevanje, gde se gas pali i oslobađa veliku količinu toplote, koja stvara vruć gas pod pritiskom, što pokreće turbinu povezanu sa električnim generatorom i to stvara struju kroz elektromagnetnu indukciju. Velika prednost ovih elektrana je što mogu brzo da se uključe i isključe, to jest prilagode potrebama i proizvode manje zagađenja nego ugalj ili lož-ulje.