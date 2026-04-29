Letovanje u Grčkoj već godinama važi za jedan od najpopularnijih izbora među turistima iz Srbije, a jedno od najčešćih pitanja pred put jeste, kakve su cene u marketima.

Najnoviji podaci iz mesta Nikiti u Grčkoj pokazuju realnu sliku troškova osnovnih namirnica u sezoni 2026. Video koji je objavljen na društvenim mrežama pokazuje kakve su trenutno cene pred početak nove letnje sezone u Grčkoj. U pitanju je jedan od poznatijih trgovinskih lanaca u Grčkoj gde se može pronaći širok izbor proizvoda od svežeg mesa i voća do gotovih i pakovanih artikala.

Cene u Grčkoj 2026.

Kada je reč o osnovnim namirnicama, cene hleba kreću se oko 160 do 170 dinara, dok pakovani hleb košta od 170 do 175 dinara.

Suhomesnati proizvodi variraju u zavisnosti od brenda i pakovanja. Manja pakovanja šunke i salame od oko 160 grama mogu se naći za 115 do 200 dinara, dok mortadela košta oko 185 dinara.

Viršle u pakovanju koštaju između 230 i čak 580 dinara, u zavisnosti od količine i kvaliteta. Slična situacija je i sa sirevima - namazi koštaju oko 190 dinara, dok se tvrdi sirevi mogu naći po ceni od 470 do 700 dinara.

Tradicionalni grčka feta sir dostiže cenu od oko 740 do čak 1.300 dinara po pakovanju, u zavisnosti od gramaže i kvaliteta.

Testenina je takođe deo standardne kupovine, pa makarone koštaju oko 200 dinara, dok se špagete na akcijama mogu pronaći i povoljnije, u pakovanjima od više komada za oko 130 dinara po komadu.

Jaja su nešto skuplja nego ranijih godina, pakovanje od 6 komada kreće se između 300 i 350 dinara. Ali opet treba napomenuti da su ovo cene svega jednog marketa u Grčkoj, te da je vrlo moguće da su jaja u drugim marketima povoljnija.

Cene piva u Grčkoj

Ljubitelji piva takođe imaju veliki izbor. Pakovanja od 6 limenki popularnih brendova kao što su Mythos i Amstel koštaju između 420 i 620 dinara. Postoje i manja pakovanja, poput Pils Hellas, gde 4 komada koštaju oko 320 dinara.

Od slatkiša, nezaobilazni Caprice, koji mnogi nose kao suvenir iz Grčke, košta oko 350 dinara za manje pakovanje i oko 470 dinara za veće.

Važno je napomenuti da je veliki broj proizvoda često na akcijama, što dodatno utiče na konačan trošak kupovine. Takođe, marketi poput Lidla u blizini nude dodatne opcije za one koji žele da uporede cene.