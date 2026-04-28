Ljudi se (pre)često nalaze između intuicije da je nešto dobro za njih i preopterećenosti informacijama koja ih sprečava u donošenju dobrih odluka. Drugo mišljenje! To je ono magično za šta se hvatamo i što je vrlo često "jezičak na vagi" u donošenju bilo kakvih odluka. I dok smo nekada drugo mišljenje tražili od stručnjaka ili u iskustvima drugih, danas se sve više oslanjamo na veštačku inteligenciju (AI).

Koliko god verovali da ljudi uvek razmatraju sve opcije i donose racionalne odluke, stvarnost je daleko od toga. Jedan od razloga je taj što je kognitivni kapacitet ljudskog mozga ograničen, pa jednostavno ne može da obradi ogromnu količinu informacija potrebnih za određene odluke. Ili je pod uticajem različitih pristrasnosti, pa se odlučuje za opciju koja je „dovoljno dobra“. Nisam želela da moja odluka o kupovini novih guma bude dovoljno dobra, nego odlična, pa sam potražila drugo mišljenje od veštačke inteligencije.

AI kao drugo mišljenje zapravo je odličan koncept, jer izbegava dve krajnosti:

slepo oslanjanje na AI (naime, veštačka inteligencija ne odlučuje umesto nas, ali nam pomaže da odlučimo pametnije)

potpuno ignorisanje njegove vrednosti (jer ko je danas toliko lud da ne iskoristi prednosti koje mu AI nudi?).

Više detalja, bolji rezultat

Letnje, zimske ili gume za sve sezone? To je bila moja prva nedoumica. Prvo sam, očekivano, htela da postavim pitanje koje su gume najbolje. Onda sam se setila saveta AI stručnjaka da preciznije pitanje generiše bolji odgovor, pa sam pitala: "Koje gume su najbolje za gradsku vožnju i povremena putovanja, za auto srednje klase, uz fokus na bezbednost na mokrom putu i cenu srednjeg ranga?”

Odgovor me je iznenadio. Naime, AI mi nije odmah rekao koje gume da kupim, nego mi je objasnio razlike: zašto su neke bolje na kiši, koje se brže troše i sl. Odjednom više nisam gledala "najbolje gume", nego najbolje gume za mene. Tako mi je za gradsku vožnju i povremena putovanja AI preporučio tzv. touring ili all-season (gume za sve sezone) koje nude balans bezbednosti, udobnosti i trajnosti.

Dao mi je i konkretne primere dobrih guma, ali je sugerisao da, ukoliko želim maksimalnu bezbednost ili planiram da vozim više kilometara, ipak razmislim o kupovini letnjih i/ili zimskih guma. Letnje imaju bolje kočenje i prianjanje na toplom asfaltu, a zimske su neuporedivo bolje kad zahladni.

Kako postaviti pitanje da dobiješ smislen odgovor - to je "mudrost" AI-ja, koju mnogi tek treba da usvoje kako bi od ovog novog alata izvukli maksimum. U moru recenzija, Jutjub videa i upoređivanja lako je izgubiti sate - i još uvek ostati neodlučan.