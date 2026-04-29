Slušaj vest

Trinaeste po redu Plazma Sportske igre mladih svečano su otvorene juče, 28. aprila, u Novom Sadu na platou ispred novosadskog Spensa, čime je i zvanično započeto još jedno održavanje jedne od najvećih regionalnih manifestacija za decu i mlade. Plazma sportske igre mladih već godinama promovišu zdrave stilove života, fer-plej, prijateljstvo i zajedništvo, a u okviru jučerašnje manifesacije upaljen je i Plamen prijateljstva.



Događaj su obeležile i maskote Ekspa 2027, Rastko i Milica, koje su tokom čitavog programa bile u interakciji sa prisutnima, stvarajući atmosferu igre, radosti i neposrednosti. Kroz druženje sa decom i učesnicima, maskote su na simboličan način predstavile vrednosti koje povezuju Plazma sportske igre mladih i Ekspo 2027 – igru kao pokretač kreativnosti, zajedništva i pozitivnih društvenih promena.

Igra, kao univerzalni jezik koji ne poznaje granice i razlike, predstavlja i jednu od ključnih vrednosti specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, koja će pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“ okupiti više od 137 zemalja iz celog sveta. Kroz temu koja u fokus stavlja igru kao pokretača povezivanja, kreativnosti i društvenog razvoja, Ekspo 2027 Beograd gradi platformu za nove susrete, razmenu ideja i zajedničko stvaranje budućnosti.

Svečano otvorene Plazma Sportske igre mladih u Novom Sadu Foto: Ekspo 2027

Ekspo 2027 Beograd neće biti samo međunarodna izložba, već globalni prostor u kojem će se susresti različite kulture, sportovi, talenti i ideje. Od tradicionalnih disciplina do savremenih sportova, od profesionalnih sportista do mladih talenata, Beograd će 2027. godine postati mesto koje slavi igru kao vrednost koja povezuje ljude i gradi zajedništvo.

Svečano otvaranje Plazma sportskih igara mladih zato predstavlja više od sportskog događaja – ono je potvrda da igra ima snagu da povezuje, uči i pokreće, ali i uvertira u globalni događaj koji će 2027. godine u Beogradu okupiti svet oko istih vrednosti.