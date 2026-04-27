Ugovor su potpisali, u Ekspo Plejgraundu na Beogradskom sajmu, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Srbije i komesarka za Ekspo 2027 Beograd Jagoda Lazarević, direktor kompanije Ekspo 2027 Beograd Danilo Jerinić i komesar sekcije Italije za Ekspo 2027 Beograd Luka Gori.

Međunarodna specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd, na temu "Igraj za čovečanstvo: Sport i muzika za sve", biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Reč je o manifestaciji pod pokroviteljstvom Međunarodnog biroa za izložbe (BIE), koja okuplja države, međunarodne organizacije, kompanije i stručnjake iz različitih oblasti sa ciljem predstavljanja inovacija, novih tehnologija i kulturnih sadržaja.

Učešće na izložbi Ekspo 2027 potvrdilo je više od 130 zemalja.

Ne propustiteInfoBizRitam čuvene pesme "Jeke Jeke" stiže u Beograd: Gvineja potvrdila učešće na Ekspo 2027
EXPO 2027
Ostali sportoviIzaslanik predsednika SAD u Sportskom savezu Srbije: U godini američkog jubileja, predstaviće se na Ekspu
Paolo Zampoli i Goran Marinković
InfoBizČuvena kineska automobilska kompanija stiže u Srbiju: Prihvatili pozivi ministarke Mesarović da dođu na Ekspo 2027
Adrijana Mesarović
Politika"BEZ VELIKIH SNOVA NEMA VELIKIH DELA": Vučić objavio logo Ekspa i fotografiju Beograda na vodi, pa poslao moćnu poruku
Aleksandar Vučić.jpg