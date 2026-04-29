Slušaj vest

Republički zavod za statistiku nedavno je objavio da prosečna bruto plata u Srbiji iznosi 160.067 dinara. To znači da sada svi poslodavci u Srbiji, koji imaju više od 20 lica u radnom odnosu, a nemaju zaposlenu jednu ili više osobu sa invaliditetom, mesečno u budžet uplaćuju 80.033,50 dinara.

Kazna milion dinara godišnje

Na godišnjem nivou taj iznos dostiže skoro milion dinara, a umnožava se shodno ukupnom broju zaposlenih. Nažalost, mnogi poslodavci nisu informisani da umesto plaćanja ovih “penala”, ta sredstva mogu da preusmere na unapređenje poslovanja, a da istovremeno podrže zapošljavanje teže zapošljivih grupa, to jest osoba sa invaliditetom.

Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom, čije neispunjavanje za sobom povlači plaćanje Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zasniva se na Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom usvojenom 2009.godine.

Prema tom zakonu, svaki poslodavac u Srbiji koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da zaposli najmanje jednu osobu sa invaliditetom, preko 50 zaposlenih najmanje dve, a na svakih narednih 50 zaposlenih još po jednu. U slučaju da to ne uradi u obavezi je da za svako nepopunjeno radno mesto osobe sa invaliditetom uplaćuje iznos od polovine bruto ličnog dohotka

Građevinci u problemu

"Mnogi poslodavci plaćaju ove takozvane penale državi, zato što iz raznih razloga ne mogu da zaposle osobu ili osobe sa invaliditetom. Dobar primer za to su građevinske firme, koje ne mogu da obezbede uslove za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Veliki broj takvih poslodavaca nije informisan da se može osloboditi ovih plaćanja, ukoliko uspostave poslovnu saradnju sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom,” kaže Predrag Bubalo, direktor preduzeća SDPS iz Beograda i objašnjava:

"Potpisivanjem ugovora o poslovno tehničkoj saradnji, kupovini proizvoda ili realizaciji usluga, sa preduzećem iz ove kategorije, u vrednosti 20 prosečnih zarada što je sada oko 3 miliona i 200 hiljada dinara, poslodavci se oslobađaju obaveze zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom za narednih 12 meseci. Sredstva koja na taj način štede mogu da usmere na investicije i unapređenje poslovanja, a da istovremeno podrže i inkluzivnost, jer doprinose uspešnijem poslovanju preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom”.

Među zaposlenima SDPS-a je 80% osoba sa invaliditetom, kao i ostalih oko 60 preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Srbiji, ovo preduzeće posluje po tržišnim uslovima i cenama, a nudi širok spektar usluga i proizvoda, koji su potrebni svakom poreduzeću ili kompaniji, poput termo rolni, etiketa, industrijskih folija, uniformi, zaštitne opreme, kancelarijskog i reklamnog materijala, brendiranja i štampe…