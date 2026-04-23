U Naučno-tehnološkom parku Niš održan je 11. Forum mladih naučnika, koji je i ove godine okupio više stotina mladih iz različitih krajeva Srbije. Ovaj značajan događaj, posvećen promociji znanja, talenata i uspeha mladih, još jednom je potvrdio svoju ulogu jedne od najvažnijih platformi za afirmaciju mladih u oblastima nauke, umetnosti i inovacija.

Tokom programa, publika je imala priliku da čuje inspirativne i autentične priče šestoro mladih govornika koji su svojim radom već ostvarili zapažene rezultate - od međunarodnih naučnih olimpijada, preko tehnoloških inovacija, do umetnickih dostignuća. Njihova iskustva pokazala su da se posvećenost, rad i vera u sopstvene ideje isplate, bez obzira na godine.

Niz projekata

Medu učesnicima se posebno izdvojio Petar Kostić sa Kosova i Metohije, učenik Elektrotehničke škole "Mija Stanimirović", koji iza sebe ima niz projekata iz oblasti robotike. Njegovi radovi, uključujuci amfibijska i podvodna robotska rešenja, imaju za cilj smanjenje rizika po ljude u opasnim situacijama, ali i očuvanje životne sredine. Kostić je naglasio da svoju budućnost vidi upravo u Srbiji, ističući da domaći potencijal leži u mladim, talentovanim ljudima koji žele da stvaraju i ostanu u svojoj zemlji. Prisutnima su se obratili Leila Aleksandra Jašović i Bogdan Stamenović, učenici Gimnazije "Kreativno pero" iz Beograda, koji su sa svojim timom predstavljali Srbiju na međunarodnoj olimpijadi iz robotike, održanoj u Panami, gde su osvojili srebrnu medalju. Veliku pažnju publike privukle su i mlade umetnice. Pijanistkinja Lola Veljković govorila je o svom muzičkom putu, brojnim nagradama i koncertima koje je ostvarila uprkos mladim godinama, ističući da joj učešce na forumu predstavlja dodatnu motivaciju za dalji rad i usavršavanje.

Foto: Humanitarna organizacija Nađi Raula

Njena sestra, violinistkinja Danka Veljković, podelila je svoje iskustvo sa prestižnih takmičenja i prvih solističkih nastupa, naglašavajući da je muzika za nju nacin izražavanja najdubljih emocija. Kako je istakla, Forum joj predstavlja veliko priznanje i podstrek da nastavi da razvija svoj talenat.

Snažna poruka

Forum mladih naučnika organizovala je Humanitarna organizacija Nadi Raula u saradnji sa VOS "Kreativno pero" iz Beograda, uz podršku Naučno-tehnološkog parka Niš. Tokom jedanaest godina postojanja, Forum je izrastao u prepoznatljiv događaj koji okuplja mlade talente, povezuje ih i pruža im priliku da predstave svoje ideje široj javnosti. Osnivac Foruma, Jovan Milić, istakao je da ovaj dogadaj ima širu društvenu misiju koja prevazilazi sam program.

-Danas iz Niša šaljemo snažnu poruku - da svako zdravo i odgovorno društvo mora da pociva na znanju, radu i pravim vrednostima. Naši mladi govornici nisu samo talentovani pojedinci, oni su dokaz da Srbija ima buducnost na koju može da bude ponosna. Za ovih 11 godina kroz Forum je prošlo više od 60 izuzetnih mladih ljudi, dok je preko 5.000 posetilaca bilo deo ove priče. Naš cilj nije samo da predstavimo njihove uspehe, već da inspirišemo nove generacije da veruju u sebe, da ostanu ovde i da stvaraju. Niš danas nije samo grad bogate istorije, vec i grad ideja, mladosti i novih početaka - poručio je Milić i dodao kako je prvi Forum mladih naučnika održan 2014. godine u nastavnickoj kancelariji srednje tehničke škole u Nišu, koju je pohađao.

Ključ razvoja

Značaj ovakvih inicijativa za razvoj grada istakao je i gradonačelnik Dragoslav Pavlović, naglasivši da su upravo mladi ključ budućeg razvoja.