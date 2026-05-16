Tržište zakupa stanova u Beogradu ne reaguje na apstraktnu potražnju. Reaguje na konkretne ljude sa određenim budžetom, životnom situacijom i jasnim prioritetima. Razumeti ko su ti zakupci znači razumeti zašto jednosobni stanovi u Zemunu nestaju za dva dana, dok novogradnja na Vračaru ponekad stoji nedeljama.

Mladi nose najveći deo tržišta zakupa

Ovo je jezgro zakupačke potražnje u Beogradu. Radi se o osobama koje su završile fakultet, zaposlile se u prestonici i koje za kupovinu stana još uvek nemaju ni kapital ni apetit za kredit. IT sektor, finansije, marketing, javna uprava - profesije koje se grupišu u Beogradu i koje generišu stabilne prihode, ali ne i dovoljno brzo za učešće.

Traže jednosobne i dvosobne stanove, na lokacijama s dobrim javnim prevozom i sadržajima u pešačkoj dostupnosti. Novi Beograd, Vračar, Zvezdara, Savski venac su prvi izbor. Mobilni su - retko potpisuju ugovor duži od godinu dana i skloni promeni lokacije u zavisnosti od posla ili privatne situacije.

Za stanodavce, ovo je segment koji nudi likvidnost, ali ne i garantovanu dugoročnost.

Studenti i dalje određuju najjeftiniji deo tržišta

Beograd je najveći univerzitetski centar u Srbiji. Kapaciteti studentskih domova ne pokrivaju ni blizu stvarnih potreba, pa značajan deo studenata ulazi na tržište privatnog zakupa. Traže garsonjere i jednosobne stanove, najčešće u blizini fakulteta - Karaburma, Studentski trg, Voždovac, Zemun.

Potražnja skače u avgustu i septembru, slabi u letnjim mesecima. Studenti su po pravilu zakupci s manjim budžetom, češće dele stan, biraju lokaciju prema linijama prevoza, a ne prema standardu opreme. Za stanove do 400 evra upravo je ova kategorija jedan od primarnih korisnika.

Doseljavanje u Beograd i dalje puni tržište kirija

Unutrašnja migracija prema Beogradu ne usporava. Mladi iz Niša, Kragujevca, Vranja i stotina manjih mesta dolaze zbog posla, bolnica, infrastrukture - i ostaju. Ovaj segment retko traži prestiž adrese. Bira prema ceni i blizini radnog mesta, a kirije u pristupačnijim opštinama Borča, Rakovica, Krnjača, Surčin, direktno su oblikovane ovom potražnjom.

Ovi zakupci su, po pravilu, najpouzdaniji segment. Manje se sele, manje pregovaraju, duže ostaju. Za stanodavce koji ne žele stalnu rotaciju, to nije zanemarljivo.

Stranci i dalje drže premium zakup

Beograd je od 2022. godine na mapi gradova koje biraju digitalni nomadi, IT profesionalci iz inostranstva i zaposleni u multinacionalnim kompanijama i ambasadama. Broj stranaca sa privremenim boravkom u Srbiji vidljivo je porastao, a njihov uticaj na tržište zakupa nesrazmerno je velik u odnosu na njihov udeo u ukupnoj potražnji.

Ovaj segment traži nameštene stanove visokog standarda, u centru ili na Novom Beogradu, spreman je da plati iznad proseka i preferira fleksibilne ili kratkoročne ugovore. Upravo novogradnja koja i dalje drži cene oko 1.000 evra i više u velikoj meri zavisi od ovog segmenta koji je danas manje aktivan nego 2022. i 2023. godine.

Životne promene stvaraju novu tražnju za zakupom

Razvod, smrt partnera, izlazak iz zajedničke nekretnine, životne promene koje direktno stvaraju potražnju za zakupom. Ovde su uglavnom osobe između 35 i 55 godina koje privremeno ili trajno ulaze na tržište kirija. Traže funkcionalne, uglavnom nameštene stanove na lokacijama gde već imaju svoju mrežu. Deca, škola, posao, lekari.

Ovi zakupci su redovniji u plaćanju, pažljiviji prema imovini, manje skloni čestim selidbama. I, naravno, manje su vidljivi u javnom razgovoru o tržištu, ali nisu zanemarljivi.

Profil zakupca određuje i koji ugovor treba ponuditi

Ono što razlikuje iskusnog stanodavca od prosečnog nije samo cena, već razumevanje kome stan izdaje. Student i strani IT profesionalac ne traže isti ugovor, istu opremu niti isti kontakt nakon useljenja. Ugovor o zakupu koji pokriva sve relevantne situacije izgleda drugačije u zavisnosti od toga ko ga potpisuje s druge strane.