U vreme kada mnogi mladi razmišljaju o odlasku iz manjih sredina, Đorđe Đurendić iz Šajkaša svoj put vidi upravo tamo gde je odrastao - u porodičnom rasadniku cveća.

Kao student fitomedicine, znanje koje je sticao na fakultetu primenjuje u praksi i nastavlja posao koji njegova porodica uspešno gradi već godinama.

Porodica Đurendić se već dve decenije bavi proizvodnjom cveća. Rasadnik u Šajkašu razvijali su postepeno, od prvobitne proizvodnje rasade povrća do ozbiljnog i prepoznatljivog posla. Ipak, upravo uključivanje mlađih generacija daje novu dimenziju čitavoj priči.

- Što sam više učio o biljkama, sve me je više privlačio ovaj posao. Znanje sa fakulteta mogu direktno da primenim, a od početka mi je bio cilj da pomognem roditeljima i s vremenom preuzmem deo proizvodnje - kaže Đorđe.

Život i rad na selu, ističe mladi cvećar, imaju brojne prednosti, od prostora za razvoj proizvodnje do mogućnosti da se sopstveni posao gradi u porodičnom okruženju. Upravo to, smatra on, može biti razlog više da mladi ostanu u manjim sredinama ili da im se vrate.

Važni i proizvodnja i kupci

Proizvodnja je najintenzivnija u prolećnoj sezoni, kada je potražnja najveća, a prodaja se odvija i na pijacama u Novom Sadu, kao i na različitim manifestacijama.

I pored izazova koje proizvodnja cveća donosi, interesovanje kupaca nije izostalo, što je dodatno ohrabrilo porodicu da nastavi ulaganje i razvoj.

Rasadnik porodice Đurendić danas se prostire na oko 2.000 kvadratnih metara i nalazi se pod plastenicima. Posao zahteva svakodnevnu posvećenost. Radni dan počinje rano, uz organizaciju obaveza koje uključuju zalivanje, presađivanje i održavanje biljaka, dok u sezoni pomoć stiže i od dodatnih radnika.

Iskustvo starijih i znanje koje stiče mlađa generacija pokazuju se kao dobitna kombinacija. Dok su roditelji posao razvijali uz mnogo truda, učenja i prilagođavanja, Đorđe u njega unosi nove ideje i stručno znanje.

Iako su Đurendići nedavno otvorili cvećaru u centru Šajkaša, njihovi planovi za budućnost se tu ne završavaju - nadaju se proširenju proizvodnje i mogućnosti otvaranja garden centra, koji bi objedinio ponudu cveća i prateće opreme. Za Đorđa to nije samo porodični posao, već prilika da u svom mestu izgradi stabilnu egzistenciju.

 Priča porodice Đurendić pokazuje da selo može ponuditi više nego što se često misli. Uz znanje, trud i spremnost da se uči, upravo mladi poput Đorđa mogu da budu nosioci budućnosti ruralnih sredina.

Biznis Kurir/Dnevnik.rs

