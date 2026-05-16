Mirisni biznis koji donosi dobru zaradu: Đorđe rešen da preuzme i unapredi porodični posao
U vreme kada mnogi mladi razmišljaju o odlasku iz manjih sredina, Đorđe Đurendić iz Šajkaša svoj put vidi upravo tamo gde je odrastao - u porodičnom rasadniku cveća.
Kao student fitomedicine, znanje koje je sticao na fakultetu primenjuje u praksi i nastavlja posao koji njegova porodica uspešno gradi već godinama.
Porodica Đurendić se već dve decenije bavi proizvodnjom cveća. Rasadnik u Šajkašu razvijali su postepeno, od prvobitne proizvodnje rasade povrća do ozbiljnog i prepoznatljivog posla. Ipak, upravo uključivanje mlađih generacija daje novu dimenziju čitavoj priči.
- Što sam više učio o biljkama, sve me je više privlačio ovaj posao. Znanje sa fakulteta mogu direktno da primenim, a od početka mi je bio cilj da pomognem roditeljima i s vremenom preuzmem deo proizvodnje - kaže Đorđe.
Život i rad na selu, ističe mladi cvećar, imaju brojne prednosti, od prostora za razvoj proizvodnje do mogućnosti da se sopstveni posao gradi u porodičnom okruženju. Upravo to, smatra on, može biti razlog više da mladi ostanu u manjim sredinama ili da im se vrate.
Proizvodnja je najintenzivnija u prolećnoj sezoni, kada je potražnja najveća, a prodaja se odvija i na pijacama u Novom Sadu, kao i na različitim manifestacijama.
I pored izazova koje proizvodnja cveća donosi, interesovanje kupaca nije izostalo, što je dodatno ohrabrilo porodicu da nastavi ulaganje i razvoj.
Rasadnik porodice Đurendić danas se prostire na oko 2.000 kvadratnih metara i nalazi se pod plastenicima. Posao zahteva svakodnevnu posvećenost. Radni dan počinje rano, uz organizaciju obaveza koje uključuju zalivanje, presađivanje i održavanje biljaka, dok u sezoni pomoć stiže i od dodatnih radnika.
Iskustvo starijih i znanje koje stiče mlađa generacija pokazuju se kao dobitna kombinacija. Dok su roditelji posao razvijali uz mnogo truda, učenja i prilagođavanja, Đorđe u njega unosi nove ideje i stručno znanje.
Iako su Đurendići nedavno otvorili cvećaru u centru Šajkaša, njihovi planovi za budućnost se tu ne završavaju - nadaju se proširenju proizvodnje i mogućnosti otvaranja garden centra, koji bi objedinio ponudu cveća i prateće opreme. Za Đorđa to nije samo porodični posao, već prilika da u svom mestu izgradi stabilnu egzistenciju.
Priča porodice Đurendić pokazuje da selo može ponuditi više nego što se često misli. Uz znanje, trud i spremnost da se uči, upravo mladi poput Đorđa mogu da budu nosioci budućnosti ruralnih sredina.
