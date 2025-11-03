Slušaj vest

Jedini su proizvođači sadnica "kraljice cveća" u Jablaničkom okrugu, a njihov kvalitetan rod je stigao čak do Holandije i Rusije.

Marko Ratković je odrastao okružen ružama, a ljubav, znanje i iskustvo je preneo i na suprugu Marijanu. U mirisu cveća uživa i njihova ćerka Mila, koja pomno prati svaki korak u proizvodnji.

Na jednom hektaru zemlje u Donjoj Jajini, Ratkovići godišnje proizvedu 40.000 sadnica i trostruko više rezane ruže. Ove godine su, zbog suše i jakih toplotnih talasa, berbu završili čak dva meseca ranije.

Konstantan rad i edukacija

Marko Ratković naglašava da proizvodnja ruža zahteva konstantan rad i konstantnu edukaciju.

- Proizvodnja ruža zahteva konstantan rad i konstantnu edukaciju, jer je svaka godina godina za sebe. Mora se stalno usavršavati i to radimo iz ljubavi, iz zadovoljstva - kaže Marko.

Što se tiče zarade, ona je takva da im omogućava da ne moraju da rade u drugim firmama.

Zarada je tolika da ne bi išli da radimo po fabrikama ili u nekim firmama. Eto gazde smo na svom imanju. Mi smo druga generacija. Nastavljamo tu tradiciju - ističe Marko.

Velika ulaganja i zahtevna nega

Rad i trud su veliki, a podrazumevaju i značajna ulaganja, oko 30.000 evra svake godine. Trećina tog novca odlazi na podlogu divlje ruže koja im stiže iz Mađarske, a koju potom kaleme. Do formiranja gotove sadnice prođu čak dve godine.

- Naredne godine reže se ta divlja ruža, onda se formira pitoma gde bi trebalo da ima odgovarajući broj izbojaka da bi zadovoljilo kvalitet za tržište - navodi Marko Ratković.

Njegova porodica često provede i 18 sati dnevno u plastenicima i na polju. Ruža voli sunce i vodu, ali traži i posebnu negu.

Markova supruga, Marijana Ratković, potvrđuje koliko je "kraljica cveća" zahtevna.

- Osetljiva je, mora mnogo da se vodi računa, da se prska, i da se sve radi oko nje. Jako, jako je osetljiva. Bukvalno kad neko bude oko nje posle mora da se obrađuje i da se prska i da stvarno tako radi - objašnjava Marijana.

Početkom novembra čeka ih veliki posao vađenja i pakovanja sadnica. Čajevke, polijante, mini ruže i puzavice sa imanja Ratkovića odlaze u Rusiju, Holandiju, kao i u markete na jugu Srbije. Zbog povećane potražnje, Ratkovići planiraju i proširenje proizvodnje.