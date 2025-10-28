Slušaj vest

Australijanka Niki Lions (Nikki Lyons, 38), profesionalna šišačica ovaca iz savezne države Novi Južni Vels, ušla je u istoriju postavivši novi svetski rekord za žene u ovom zahtevnom poslu.

Tokom devet sati napornog rada, ošišala je 502 merino jagnjeta, postavivši globalni standard za ženski deo ovčarske industrije, objavio je Abc.net.

Rekordni pokušaj održan je na farmi u saveznoj državi Viktorija, a Lions je počela posao u 6 sati ujutru i radila neprekidno do 18 sati.

- Nisam potpuno zadovoljna, nekoliko jagnjadi mi je ipak promaklo - rekla je kroz smeh za australijski portal i dodala:

- To je stvar sa rekordima, uvek može bolje!

Foto: Youtube Printscreen/TV Krajina

Pripreme trajale godinama

Za ovaj poduhvat pripremala se dve i po godine, a put do uspeha nije bio lak. Nakon što je rodila četvoro dece, Lions je uzela desetogodišnju pauzu od šišanja da bi se posvetila porodici. Ipak, tokom pandemije korona virusa odlučila je da se vrati poslu, jer je industriji hronično nedostajalo iskusnih šišača.

- Ponosna sam što sam se nakon toliko vremena vratila i dokazala da to mogu. Od domaćice i majke do svetske rekorderke, ovo je fizički ogroman izazov - kazala je Lions.

Ona ističe da bez strogog treninga u teretani i mentalne pripreme ovaj uspeh ne bi bio moguć. Iako su joj kolena nakon maratonskog šišanja bila bolna, kaže da je sve prošlo iznenađujuće dobro.

Foto: Thinkstock

Životna misija i poruka industriji

Lions šiša ovce još od detinjstva i oduvek je imala cilj da sruši svetski rekord.

- Kada sam imala sedamnaest godina, obećala sam sebi da ću to jednog dana uraditi, i sada sam to ostvarila - rekla je ponosno.

Nakon iscrpljujućeg izazova planira da uzme kratak odmor, ali je iskoristila priliku da pošalje snažnu poruku australijskoj javnosti i vlastima:

- Australija je izgrađena na "leđima" ovaca. Naša zemlja i identitet oblikovani su vunarskom industrijom. Sada pozivam svoju zemlju da ponovo oživi ovu industriju, treba nam više ljudi koji će kupovati australijsku vunu - poručila je, prenosi Agroklub.