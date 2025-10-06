Slušaj vest

Pirotska pramenka je jedna od 15 autohtonih rasa ovaca u Srbiji i njen opstanak je najugroženiji. Instituti za stočarstvo i biološka istraživanja pokrenuli su inicijativu da se hitnim merama sačuva i spasi od izumiranja najotpornija ovca na ovim prostorima.

Pirotska pramenka bila je svojevremeno kraljica planinskih vrhova. Čuvana je zbog izuzetne prilagodljivosti surovim uslovima. Baš ta ovca zaslužna je za tri pirotska brenda: ćilim, kačkavalj i peglanu kobasicu. Međutim, stručnjaci su izneli poražavajuće podatke.

Bogdan Cekić, iz Insituta za stočarstvo, objašnjava: "Situacija je prilično zabrinjavajuća. Na teritoriji cele Srbije imamo 300 grla pirotske pramenke. Nažalost, na teritoriji grada Pirota ne postoje odgajivači koji gaje pirotsku pramenku. Najbliže su kolege iz Dimitrovgrada, na Staroj planini. Piroćanci i svi okolo trebalo bi da se bave na neki studiozniji, ozbiljniji način. Nažalost, različiti su i slojeviti problemi, zbog čega je to tako."

Foto: Printscreen RTS

Malobrojni odgajivači u pirotskom kraju uglavnom čuvaju svrljišku pramenku, zbog bolje mlečnosti.

Zvonko Ristić, odgajivač iz sela Rasnica, kaže: "Trenutno imam oko 230 komada svrljiške pramenke. Pirotsku sam ranije čuvao ali smo prešli, već duži niz godina, na svrljišku. Lakša je za čuvanje, teža, bolji je radman jagnjenja, bolja na mleko, zbog svega nam je bolja."

Stručnjaci ističu da je dobro što, odgajivači poštuju odgajivačke prakse i što su uspeli da sačuvaju genetsko nasleđe i različitost populacije pirotske pramenke u celoj Srbiji.

Marija Tanasković, iz Insituta za biološka istraživanja, navodi: "Pirotska pramenka je zaista toliko otporna i sposobna, zahvaljujući toj svojoj genetičkoj osnovi, da može da živi na vrhu Stare planine ali i u Osečini. To je ono što mi ostavljamo budućim generacijama, jednu zdravu populaciju, jedan dobar geno fond i potencijal da se ta populacija i dalje unapređuje, jer je to ono što je važno da se sačuva. Meni se čini da bi ta matematika bila pozitivna, potreban je podsticaj od države, podsticaj od regionalnih, gradskih i opštinskih uprava i možda veće razvijanje svesti o tome, koliko je pramenka, pogotovu pirotska, važna."

Foto: Printscreen RTS

Spasavanje pirotske pramenke biće mukotrpan proces, jer njeno nestajanje poklapa se i sa gašenjam sela na Staroj planini.