Kabinsko osoblje je prva slika koju putnik vidi kada zakorači u avion, a njihov posao decenijama se povezuje sa putovanjima, slobodom i dozom elegancije.

Međutim, iza urednih uniformi i profesionalnog držanja stoji zahtevna profesija koja traži fizičku kondiciju, emocionalnu stabilnost i potpunu spremnost za rad u situacijama koje se menjaju iz minuta u minut.

Zarade u Srbiji i regionu

Na domaćem tržištu kabinsko osoblje u proseku zarađuje između 800 i 1.200 evra mesečno, u zavisnosti od aviokompanije, iskustva i broja letova.

Foto: Shutterstock

Prema dostupnim podacima, početna plata u Srbiji je 95.000 dinara osnovne zarade, a uz dodatke i dnevnice ukupna plata može dostići oko 150.000 dinara.

Strane kompanije isplaćuju od 900-1.200 evra, uz varijabilni deo koji uključuje provizije od prodaje na letu, dnevnice i dodatke za noćne smene.

Situacija u regionu je slična, u Hrvatskoj i Mađarskoj primanja se kreću oko 1.000–1.400 evra, dok su u Bugarskoj nešto niža.

Prednost rada u domaćim kompanijama je pokrivena obuka, koja u inostranstvu može koštati i nekoliko hiljada evra.

Evropa: više plate, ali i veći troškovi

Avion, stjuardesa Foto: matej kastelic / Panthermedia / Profimedia

Zapadnoevropske aviokompanije nude znatno bolje plate, ali i strože radne uslove.

Ipak, život u velikim evropskim čvorištima poput Londona, Amsterdama ili Frankfurta značajno „pojede“ budžet. Mnogi članovi posade zato žive van centra ili dele stan. Dobre strane su sigurniji ugovori, snažna sindikalna zaštita i striktno poštovanje odmora, posade ne smeju leteti više od 900 sati godišnje i imaju najmanje sedam slobodnih dana mesečno.

Aviokompanije iz UAE, Katara i Bahreina godinama važe za najbolju opciju za kabinsko osoblje. Razlog je jednostavan, visoke plate i minimalni životni troškovi. Mesečni opseg zarade kreće se od 2.380 do 3.500 USD.

Plate su oslobođene poreza, dok su smeštaj, prevoz i komunalije u potpunosti pokriveni. Posao je zahtevan, letovi dugi, a disciplina stroga, ali mnogi upravo zbog toga uspeju da uštede značajne iznose tokom nekoliko godina angažmana.