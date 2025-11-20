Slušaj vest

Kako je navedeno u saopštenju NZS, korisnici se obaveštavaju će se, preko Banke Poštanska štedionica, u petak, 21. novembra izvršiti isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za oktobar 2025. godine.

Takođe, navodi se u saopštenju, privremene novčane naknade dobiće lica koja žive na i izvan teritorije AP Кosova i Metohije, za oktobar 2025. godine isplatiće se u subotu 22.11.2025. godine.

