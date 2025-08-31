Gazdinstvo Varga suočava se s izazovima u pronalasku radne snage za ispašu

Stočarima sušna i topla godina teško pada. Na pašnjacima nema ispaše, bunari i kanali su isušeni. Stoka mora da jede i svakodnevno angažovanje stočara u takvim prilikama je neizbežno. Zabrinuti su i kako da obezbede hranu za jesen i zimu, jer na svojim poljima neće u sušnoj godini imati dovoljno hrane.

Ovih toplih i sušnih meseci Norbertove ovce su svakodnevno na ispaši.

- Za razliku od drugih ovčara, nemam problem sa ispašom i da ovce dohranjujem. Čobanin ih vodi od njive do njive gde ima žetvenih ostataka. Sada čekamo da se skinu suncokret, kukuruz i soja - kazao je Varga za Dnevnik.

- U proteklih pet godina zemlja slabo rađa, prinosi su mali, ali smo se ipak do sada snalazili sa hranom. Imamo dosta svoje deteline. Baliramo i kukuruzovinu, pravimo silažu, presovaćemo strnjiku. Norbert gaji ovce rase virtemberg radi mesa.

U protekle dve godine gazdinstvo Varga je promenilo četiri čobanina. Sada ima čoveka iz Sente, koje ima platu 60.000 dinara, smeštaj i hranu.

- Sve što mi jedemo, nosimo i njemu. Ima obezbeđene i napitke i kafu. Ali opet strahujemo da nas ne napusti. Čobane je teško naći, retki su oni koji hoće tog posla da se prihvate. Nedostatak radne snage na ispaši predstavlja nam najveći problem u ovčarstvu - kazao je Norbert Varga.

Varga je zadovoljan rasom virtemberg i neće je menjati za druge rase. Neće smanjivati broj grla, uprkos tome što može da dođe u situaciju da mu hrane ponestane jer suša i velika toplota iz godine u godinu postaju uobičajene.

Subvencije države od velike pomoći

Ovce prodajem kada dostignu oko 80 kilograma, odvozim ih u klanice i sabirne centre, odakle se izvoze u Izrael.

- Trenutno je cena žive mere jagnjadi niska, svega 400 dinara po kilogramu. Trebalo bi da je živa vaga 500 i 550 dinara. Ali to je cena u letnjim mesecima. Na jesen, kada bude veća potražnja, sigurno će jaganjci biti skuplji - kaže sagovornik.

- Na sreću, dobijam dobre subvencije, koje mi pružaju mogućnost da nastavim da se bavim ovčarstvom. Po jagnjetu je podsticaj 3.000 dinara. To je solidan novac, koji ovčare podstiče da šire stado ili započnu tov. Podsticaj se dobija i za ovce s pedigreom − 10.000 dinara po grlu. Ta dva podsticaja kada se saberu i još doda solidna cena žive mere, ne moramo da mislimo odviše o egzistenciji.