TEK MU JE 16, A VEĆ JE SVOJ GAZDA, EVO ŠTA JE SVE STEKAO Sam sve stvorio i preko ne ide! Devojka ga ostavila, kaže SMRDE joj ovce

Samo mu je 16, preko da ide na pamet mu ne pada, jer je već svoj gazda, a nije krio šta sve ima.

Iza njega 150 ovaca, lično njegovih, a sa "didom" je od svoje pete godine, pa sve dosad, ovcu po ovcu nabavljao.

Tako je ovčarstvo zavoleo. Veli, nije ni lako, ni teško, a on je na to navikao i ne bi svoje stado nikad menjao ni za jedan drugi posao.

- Ne bi brate što se kaže, bilo bi mi i teško i žao sve to sada razbataliti. A isplati se i na jaganjcima i na kurbanima, kaže mladi Almin iz Bosne koji veli da u kraju nema mladih kao što je on, samo još stariji ponešto drže.

Njegov otac kod svoje kuće ima bikove i krave a ovo ovde...

- To je njegovo, a ovo ovde je moje, sto posto moje - kaže momčić dečjeg lica.

foto: Youtube Printscreen/TV Krajina

Šta mu kažu drugari u školi

Ide u drugi razred srednje, uči za vodoinstalatera, a šta mu kažu drugari. E, pa kažu da je bolje biti sam svoj gazda nego da radiš za drugog. U školi, ne krije, nije nešto ali ide reda radi, samo da završi. Devojku sad nema, ali biće druga. Ostavila ga zbog ovaca...

- Imao sam curu... Ne sviđaju joj se ovce, ne pašu joj, kaže da joj smrdi...Nije joj pasovalo, i ona gas. Pogodilo me ali šta mogu, danas su sve takve, danas samo na telefon... mole Boga i gas ili vani da odu - kaže dečak dodajući da nikad ne bi išao preko jer se ovde bolje živi i da je tamo sve skuplje.

Šta bi kad bi devojka rekla da rasproda sve ovce - Rekao bih joj ajd ti traži drugog, mene neš’ - kaže Almin koji bi za ženu jednog dana devojku koja voli poljoprivredu kao on i kojoj ovce ne smrde. Sinja nema cenu, ne bi je prodao ni za šta Sinja mu je najomiljenija ovca, ona nema cenu i ne bi je prodao. Daje sve, i vunu i mleko. - Nema tih para... A ovakva ovca sada košta 500-600 a ide i do 1.000 maraka (500 evra) - kaže Almin koji na maturu u Bihać planira traktorom. A drugari? Kaže, "smiju mi se".

foto: Youtube Printscreen/TV Krajina

Telefon slabo koristi sem za posao, da ugovori za "janjce", ponekad pogleda taj Tik Tok kad mu je dosadno. Okolo po kafićima ne ide jer bi rađe dinar u ovcu dao nego na nargile: "Tako, samo odoše pare".

- Oni misle da su face što idu u te kafiće i na te nargile, a to nije ništa, samo odu pare pa rintaj dalje - kaže prerano sazreli Almin koji pred sobom vidi jasan cilj i svoju budućnost - na svom imanju, a san mu je da bude jak poljoprivrednik, da ima što više ovaca, krava i bikova. Mladi gazda ima traktor i sve priključke a da barata mašinom naučio ga je otac.

- Ova ovca mi je sve dala i kako sad da je prodam... Ne bi ih ni za bogatstvo dao sad kad bi došao neko, a bilo je ponuda. A Almin ni da čuje, navikao i na hladnoću i na kišu, na zimu, na sve je to navikao još odmalena.

foto: Youtube Printscreen/TV Krajina

Veruje da su roditelji na njega ponosni.

- Pitaju, kako on ima, a ja radim, satreh se... I ovde je napredno ali neće da rade, samo da leže i mole Boga neka marka da padne, kažu daće Bog - objašnjava dečak dodajući da u inostranstvo nikad ne bi išao jer bolje mu je da je svoj gazda nego da radi za tuđina.

Velika mu je želja da se oženi, da ima familiju i voleo bi da ima četvoro-petoro dece. Žena je, veli da se poštuje, a da se na decu ne galami. Za svoju decu bi voleo da budu pošteni i dobri ljudi.

Ima i ko ga je prevario, jedan mu ukrao dva janjca, a bilo je i da dolaze razni da kradu, a onda je kaže did izleteo s tandžarom. Veli da je narod takav danas, hoće da prevari, sedi s tobom, sve lepo, a onda ode kod drugog pa svašta priča.

- Za mene je moja ovca boginja... Narod danas... samo taj mobilni, sve otišlo... - kaže dečak koji odmalena živi gorštački da ga je život prerano svemu naučio.

foto: Youtube Printscreen/TV Krajina

A kad bi nekako i negde dobio 20.000 maraka (10.000 evra) pre bi kupio traktor nego neki auto jer traktor daje a auto uzima.

Mladima bi preporučio da se bave poljoprivredom jer je to lako. Nije baš ali "ne mereš ležat, neće ti niko ništa dat". Najteže mu je bilo kad mu je drugi did letos poginuo, pao pod traktor...

- Kao da mi je nešto reklo, ajd kući. Dođem kući svi plaču, kažu did poginuo. Bilo mi je mnogo teško, plakao sam, i on je pre držao ovce pa me savetovao a kod njega sam najviše voleo to što je bio pošten i iskren - kaže dečak.

Kurir.rs/TV Krajina/Youtube