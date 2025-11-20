Slušaj vest

Generalni direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić kaže za RTS da sistem funkcioniše bez ikakvih problema. Navodi da su Beogradske elektranespremne za svaki scenario, ali da ne očekuje da će morati da pređu na mazut. Vukić ističe da ako do toga ipak dođe, mazuta ima dovoljno i da sistem može da pređe na to gorivo za tri do četiri dana.

Beogradske elektrane snabdevaju toplotnom energijom oko 360.000 stanova. Uprkos teškoj energetskoj situaciji i činjenici da Srbija još čeka potpisivanje novog gasnog aranžmana sa kompanijom "Gasprom", toplane za sada rade nesmetano. U slučaju krize, 18 toplana može da pređe na mazut.

Generalni direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je da su Beogradske elektrane jedan od najvećih sistema u jugoistočnoj Evropi i da imaju 1.600 kilometara mreže.

Prema njegovim rečima, sistem funkcioniše bez ikakvih problema, a na terenu se nalazi 100 ekipa koje reaguju i pre nego što se radijatori u stanovima ohlade.

Vukić je istakao da je specifičnost što Beogradske elektrane rade šest meseci.

"Funkcionišemo bez ikakvih problema, nemamo većih kvarova, nadam se da ćemo da privesti kraju bez problema", rekao je Vukić.

Na pitanje kakva je strategija ako elektrane budu morale da pređu na mazut, Vukić je rekao da, i ako se to dogodi, građani to neće ni osetiti.

"Stanovi će biti topli, a mi smo spremni na svaku situaciju. To je najgora opcija, ali se nadam da do toga neće doći", istakao je Vukić.

Kako je rekao, u tom slučaju sistem bi za tri do četiri dana mogao da pređe na mazut. Prvo bi prešao, kako je rekao, Novi Beograd, što bi smanjilo potrošnju gasa za 45 odsto.

"Našoj zemlji je potrebno oko 400.000 tona mazuta da bi toplane nesmetano radile. Mi imamo sasvim dovoljno mazuta, građani ne moraju da brinu, ali se nadam da do toga neće doći. Ne razmišljamo o tome da gasa neće biti", kaže Vukić.

Direktor Beogradskih elektrana kaže da je primarno da se građanima obezbedi grejanje da bude u svakom stanu oko 20 stepeni.

Prognoza Beogradskih elektrana kaže da će temperatura početi da opada i da će za vikend biti u minusu, ali da se u decembru očekuje prosečna temperatura za to doba godine.