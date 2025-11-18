Slušaj vest

Kako spoljne temperature padaju, a grejanje u domovima se pojačava i samim tim računi rastu, mnogi građani tragaju za načinima da im dom bude topliji, a troškovi manji. Dobra vest je da su na raspolaganju različite mere energetske efikasnosti - od državnih subvencija za zamenu prozora i izolaciju, do jednostavnih trikova kako da vam dom bude još topliji. Uz sve to, tu su i moderni programi za porodične kuće i stambene zgrade, uz znatno niže troškove, pa čak i bez početnih ulaganja.

Maja Vukadinović, v.d. pomoćnika ministra rudarstva i energetike za energetsku efikasnost i klimatske promene i Dušan Korunoski, arhitekta, sekretar Udruženja Mineralne vune Srbije - “MIVUS” govorili su o ovoj temi za Kurir televiziju.

Foto: Kurir Televizija

- Ovo je program koji sprovodimo u saradnji sa svetskom bankom i radi se o sprovođenju efikasnosti energetskih kuća i stanova. Građani mogu da dobju subvencije da zamene stolariju, izoluju fasadu, krov, solarne panele. Mogu dobiti subvencije do 50%, ukoliko se odluče za jednu meru. A do 65% mogu da dobiju subvencija ukoliko primene više mera - ispričala je Vukadinović.

Najefikasniji materijali

Korunovski kaže da građani obično znaju za stiropor, stirudor i mineralnu vunu:

- Mineralna vuna je nešto skuplja pa zato i nije prvi izbor, ali bi trebala da bude jer je zdraviji materijal, donosi sigurnost. Više zgrade, kao i krov moraju biti izolovane mineralnom vunom, da bi se sprečilo širenje požara. Za pizemne kuće dozvoljeno je koristiti i druge materijale, ali treba se obezbediti da vam neizgori sve u jednom danu - kaže Korunovski i dodaje:

- Vuna nije zapaljiva i ona može da nekada spreči požar. Visoke zgrade moraju imati mineralnu vunu jer ne postoji visoka merdevina kod protivpožarnih vatrogasnih vozila koja može da dobaci do 20 sprata. To sve mora biti složnije urađeno. Veliki broj zgrada ćemo morati da utoplimo, jer su se ove pravile 50ih, 60ih godina. To znači da će dobiti nove fasade. Postoji još jedan projekat, a to je onaj koji se odnosi na visoke projekte, odnosno one koje su priključene na toplanu. A računi za grejanje će biti znatno niži, odnosno otplatiće ih kroz znatno nižih računa za grejanje i onih koji bi platili kad bi zgrada ostala nesirana.

Dušan Korunovski Foto: Kurir Televizija

Subvencije do 90%

Vukadinović ističe da je projekat sa svetskom bankom namenjen kućama i stanovima, svim građanima Republike Srbije:

- Subvencija iznosi od 50 do 65%. Prošle godine smo prvi put imali javni poziv za energetsko ugrožene kupce, a od ove godine od svih 149 jedinica lokalnih samouprava će pravo na subvenciju u iznosu do 90% od vrednosti investicije, moći da ostvare svi građani koji primanju bilo koji vid socijalne pomoći. To je novina i mi očekujemo veliki odziv građana. Građani mogu da na internet stranici provere da li je raspisan javni poziv, ali to mogu učiniti i odlaskom u gradsku upravu. Ove godine po prvi put gradovi i oštine imaju obavezu da u 60 dana od dana potpisavanja ugovora objave javni poziv za građanje. Potpisan je 13. oktobra.

Način prijave

- Građani isključivo prijave podnose pisanim putem, elektronsko podnošenje prijava je podnošenje prijava od lokalnih samouprava. Tako da, građani dalje prijave podnose na pisanicu grada ili opštine gde imaju pribivalište. Na teritoriji se nalazi objekat koji žele energetski da saniraju. 35.000 domaćinstava je do sada energetski saniralo svoje kuće i stanove - kaže Vukadinović.

