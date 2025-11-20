Slušaj vest

Kada je reč o investiranju sopstvenih sredstava, domaćinstva u CIE (Centralnoj i Istočnoj Evropi) pretežno ulažu u strane valute i depozite u bankama, što ukazuje na prostor za mogućnost ulaganja u finansijske tržišne instrumente. Nizak udeo vlasništva domaćinstava nad lokalnim državnim obveznicama i akcijama ostavlja prostor za povećanje njihovih ulaganja u ovu vrstu imovine. To su neki od nalaza najnovije istraživačke beleške „CEE Household Wealth“, koju je objavio The Investment Institute by UniCredit.

- Bogatstvo domaćinstava nije samo finansijski pokazatelj: to je mera otpornosti, prilika i dugoročne sigurnosti koju ljudi imaju u svoju privredu. Istraživanje pokazuje da je, kada je reč o bogatstvu domaćinstava, region centralne i istočne Evrope u procesu transformacije sa novim prilikama u budućnosti i prostorom za napredak - ističe Teodora Petkova, direktorka za Centralnu i Istočnu Evropu u UniCreditu.

Istraživanje pokazuje da je finansijsko bogatstvo domaćinstava po glavi stanovnika u CIE tokom poslednjih dvadeset godina poraslo gotovo 5 puta, dok su se privrede zemalja regiona postepeno približavale privredama zemalja u Zapadnoj Evropi, dok je u zemljama Zapadne Evrope, poput Nemačke, Italije i Austrije, porast bio dvostruki.

Foto: Shutterstock/Oleg Elkov

- Ipak, finansijsko bogatstvo po glavi stanovnika u zemljama CIE i dalje iznosi oko 30% nivoa zemalja Zapadne Evrope, što ukazuje na mogućnost daljeg napretka - navodi Mauro Đorđo Marano, viši ekonomista za region CIE i jedan od autora istraživanja.

Domaćinstva u CIE pokazuju oprezan pristup raspodeli imovine u procesu njenog ulaganja, pri čemu ulaganje u strane valute i ulaganje u depozite ostaju njihovi najčešće izabrani vidovi investiranja. Ovo nalaže prostor za veću diverzifikaciju, na primer, kroz veće ulaganje u finansijske tržišne instrumente kao što su obveznice, akcije i investicioni fondovi.

Ograničen udeo dužničkih hartija od vrednosti u strukturi imovine domaćinstava ukazuje na to da postoji potencijal za povećanje uloge koju domaćinstva imaju u finansiranju državnog duga, napominje Eszter Gárgyán, CFA, FX strateg za CIE. Prema njenom mišljenju, ovo bi takođe moglo pomoći u smanjenju međunarodne ranjivosti zemalja. Mađarska, Poljska, Hrvatska i Češka postigle su značajan napredak u tom pogledu.

Foto: Shutterstock

S obzirom na konzervativnost domaćinstava u CIE u pogledu investiranja i raspodeli sredstava, strani investitori i dalje dominiraju berzama regiona. Nedavne natprosečne performanse tržišta akcija u CIE mogle bi učiniti lokalna tržišta atraktivnijim za domaće pojedinačne investitore.

„CEE Household Wealth“ je jedna od mnogobrojnih istraživačkih beleški The Investment Institute by UniCredit. Institut je formiran kako bi pružio stručne analize za donošenje investicionih i odluka o raspodeli imovine u izazovnim i turbulentnim vremenima.

- Fokusiramo se na glavne makroekonomske, geopolitičke i tržišne teme današnjice, dok nudimo i naš pogled na megatrendove koji će oblikovati globalnu ekonomiju u dalekoj budućnosti, od novih tehnoloških horizonata do demografskih promena i klimatskih izazova - kaže Edoardo Kampanela, direktor i glavni urednik The Investment Institute by UniCredit i urednik istraživačke beleške o bogatstvu domaćinstava u CIE.