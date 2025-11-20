Slušaj vest

Evropska unija planira dodatne izmene kako bi smanjila bacanje plastike, a posebno će se to videti kod PET boca.

PET boce uskoro će biti mutnije i manje prozirne. Ovo je posledica novih EU zahteva koji povećavaju udeo reciklirane plastike

Ovo je logičan nastavak nakon uvođenja pričvršćenih čepova 2024. godine. Cilj je smanjiti plastični otpad, jer prema Evropskoj komisiji, oko 70 odsto otpada u morima čine proizvodi za jednokratnu upotrebu, a plastične boce čine značajan deo problema.

Foto: Shutterstock

Zašto PET boce postaju mutnije?

Potrošači će primetiti da boce više nisu sjajne i prozirne. To je zbog recikliranog PET materijala (reciklirani polietilentereftalat). Višekratnim recikliranjem plastika menja svoja svojstva.

Vidljive promene na bocama: Boce deluju matirano ili blago mutno

Boja može biti neujednačena

Stručnjaci poručuju da ove promene ne utiču na ukus ili bezbednost pića. Materijali su i dalje pravilno prerađeni i testirani. Ako voda ipak ima neobičan ukus, tada je preporučljivo obratiti pažnju.

Etiketa sa informacijom o reciklatu

Nove boce će imati oznaku o udelu recikliranog materijala. Istraživanje Univerziteta u Bonu pokazalo je da potrošači proizvode s oznakom reciklata doživljavaju kao kvalitetnije i održivije.

Mutan izgled postaje znak kvaliteta i signal - ova boca štedi resurse.