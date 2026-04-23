Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić razgovarao je danas sa ambasadorkom Države Izrael u Republici Srbiji Avivit Bar-Ilan o daljem unapređenju saradnje u oblasti poljoprivrede.

Tokom razgovora je istaknuto da Srbiju i Izrael povezuju tradicionalno bliski i prijateljski odnosi, kao i zajednička posvećenost njihovom daljem razvoju.

Jedna od tema na sastanku bila je spoljnotrgovinska razmena dveju zemalja, a kako je rekao ministar Glamočić, trgovina poljoprivredno-prehrambenim proizvodima ima uzlazni trend. Razgovarano je o izvozu goveda i ovaca iz Republike Srbije na tržište Izraela, pri čemu je ambasadorka Bar-Ilan istakla da je Izrael snažno zainteresovan za to, imajući u vidu potrebe svog tržišta, kao i visok kvalitet srpskog mesa.

Foto: MPŠV

Sagovornici su razmotrili i mogućnosti za unapređenje saradnje u oblasti digitalizacije i veštačke inteligencije u poljoprivredi, uz ocenu da je razmena znanja i iskustava u ovom domenu od izuzetnog značaja. Posebno je naglašena potreba za intenzivnijim povezivanjem kompanija dve zemlje, kako bi se stvorile nove poslovne prilike i dodatno ojačala ukupna privredna saradnja, uz potencijal za proširenje saradnje i na sektor konditorskih proizvoda.

Ministar je ambasadorki izrazio zahvalnost na sveukupnoj podršci i dosadašnjoj saradnji Srbije i Izraela i nadu da će u narednom periodu imati priliku da ministra poljoprivrede i sigurnosti hrane Države Izrael Avi Dihtera ugosti u Srbiji i sa njim nastavi direktan dijalog o daljem jačanju partnerstva u poljoprivredi. Ujedno je naglasio da se nada da će se trenutna bezbednosna situacija što pre stabilizovati i poručio da Srbija snažno podržava mir.

Ministar i ambasadorka su se saglasili da postoji obostrani interes za nastavak i proširenje saradnje, uz uverenje da će se sva otvorena pitanja uspešno rešiti u duhu partnerstva i međusobnog poverenja.