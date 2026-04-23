Slušaj vest

Rekonstrukcija mosta, koju finansira "Elektroprivreda Srbije", počela je danas, a posle njegove obnove biće omogućen dodatni ulaz prema Andrićgradu.

Obnovljeni most predstavljaće dodatnu turističku atrakciju, ali i lepši i funkcionalniji prilaz tom delu grada. Mostovi vekovima povezuju ljude, pa je ovaj na Rzavu spojio opštinu Višegrad, "Elektroprivredu Republike Srpske", i "Elektroprivredu Srbije".

Foto: Jasmina Petković

- Mostovi su simboli spajanja i danas "Elektroprivreda Srbije" još jednom dokazuje da je i energetika most koji spaja. Ponosni smo što ćemo omogućiti da posle skoro tri decenije pešaci ponovo koriste most preko reke Rzav. Most je inače izgrađen 70-ih godina u okviru projekta gradnje reverzibilne hidroelektrane "Bajina Bašta" i drago mi je što obnovom ovog mosta dajemo još jedan doprinos ne samo saradnji sa kolegama iz hidroelektrane "Višegrad", već i građanima Višegrada, ali i svim turistima, jer ovaj most vodi do Andrićgrada - rekao je Dušan Trišić, direktor za proizvodnju energije u ogranku "Drinsko-Limske HE".

Trišić je istakao da je finansijska sredstva u iznosu od skoro 40 miliona dinara obezbedio EPS.

- Rok za završetak radova je sredina septembra, dakle na jesen ćemo ponovo biti ovde i hodati rekonstruisanim mostom - dodao je Trišić.

Inače, reč je o projektu koji su, uz podršku opštine Višegrad, kandidovali bivši predsednik Republike Srpske Milorad Dodik i Vlada Srpske prema Vladi Srbije. Rezultat je dobre saradnje opštine Višegrad i Vlade Republike Srbije.

Obeležavanju početka radova prisustvovali su i Nedeljko Perišić direktor "HE na Drini" kao i Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.