Slušaj vest

Prva IDEA prodavnica u Vrnjačkoj Banji otvorena je danas u 9 časova na adresi Kneza Miloša 29, uz prisustvo predsednika Opštine Vrnjačka Banja, g. Bobana Đurovića, i predsednika Uprave kompanije IDEA Marketi, g. Helmuta Fenzla.

„Izuzetno nam je drago što smo otvorili prvu IDEA prodavnicu u Vrnjačkoj Banji i time postali deo svakodnevnog života ove lokalne zajednice. Posebno mi je značajno što smo prisutni u Vrnjačkoj Banji, jednoj od najznačajnijih turističkih destinacija u zemlji, i što ćemo zajedno sa našim kupcima svakodnevno dočekivati posetioce iz Srbije i regiona“, izjavio je Helmut Fenzl, predsednik Uprave kompanije IDEA Marketi.

Foto: Promo

Nova IDEA prodavnica donosi savremen koncept kupovine, uz pažljivo odabran asortiman proizvoda za svakodnevne potrebe domaćinstva, uključujući mesaru sa uvek svežim mesom i vrhunskom uslugom naših mesara, kao i sveže pečen hleb i peciva tokom celog dana. U njeno opremanje i otvaranje investirano je gotovo 500.000 evra čime IDEA nastavlja da ulaže u razvoj svoje maloprodajne mreže i unapređenje dostupnosti kupovine širom Srbije.

Otvaranjem ove prodavnice, IDEA timu pridružilo se 16 novih koleginica i kolega iz Vrnjačke Banje koji će svakodnevno brinuti o kvalitetu usluge i zadovoljstvu kupaca.

Povodom otvaranja, za kupce je pripremljen poseban katalog sa više od 250 artikala po izuzetno povoljnim cenama, kao i dodatna iznenađenja: na dan otvaranja svaka 50. kupovina biće besplatna, prvih 150 kupaca sa računom većim od 1.000 dinara dobijaju poklon iznenađenja, dok u petak i subotu svi kupci ostvaruju 10% popusta na celokupan iznos računa.

