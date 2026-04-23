OTVORENA IDEA U VRNJAČKOJ BANJI
Prva IDEA prodavnica u Vrnjačkoj Banji otvorena je danas u 9 časova na adresi Kneza Miloša 29, uz prisustvo predsednika Opštine Vrnjačka Banja, g. Bobana Đurovića, i predsednika Uprave kompanije IDEA Marketi, g. Helmuta Fenzla.
„Izuzetno nam je drago što smo otvorili prvu IDEA prodavnicu u Vrnjačkoj Banji i time postali deo svakodnevnog života ove lokalne zajednice. Posebno mi je značajno što smo prisutni u Vrnjačkoj Banji, jednoj od najznačajnijih turističkih destinacija u zemlji, i što ćemo zajedno sa našim kupcima svakodnevno dočekivati posetioce iz Srbije i regiona“, izjavio je Helmut Fenzl, predsednik Uprave kompanije IDEA Marketi.
Nova IDEA prodavnica donosi savremen koncept kupovine, uz pažljivo odabran asortiman proizvoda za svakodnevne potrebe domaćinstva, uključujući mesaru sa uvek svežim mesom i vrhunskom uslugom naših mesara, kao i sveže pečen hleb i peciva tokom celog dana. U njeno opremanje i otvaranje investirano je gotovo 500.000 evra čime IDEA nastavlja da ulaže u razvoj svoje maloprodajne mreže i unapređenje dostupnosti kupovine širom Srbije.
Otvaranjem ove prodavnice, IDEA timu pridružilo se 16 novih koleginica i kolega iz Vrnjačke Banje koji će svakodnevno brinuti o kvalitetu usluge i zadovoljstvu kupaca.
Povodom otvaranja, za kupce je pripremljen poseban katalog sa više od 250 artikala po izuzetno povoljnim cenama, kao i dodatna iznenađenja: na dan otvaranja svaka 50. kupovina biće besplatna, prvih 150 kupaca sa računom većim od 1.000 dinara dobijaju poklon iznenađenja, dok u petak i subotu svi kupci ostvaruju 10% popusta na celokupan iznos računa.
IDEA Vrnjačka Banja otvorena je svakog dana od 7 do 22 časa. Dobro došli!