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Gostujući u emisiji "Jutro" na TV Prva, predsednik Srbije Aleksandar Vučić napomenuo je da Srbija ima najveće plate u regionu.

- Želim građane da podsetim, da 2010, 2011. i 2014. godine, mi smo delili treće i četvrto mesto u regionu sa Severnom Makedonijom, ispred nas su bili Crna Gora i BiH. Prosečna plata u Crnoj Gori je bila 50 odsto viša nego u Srbiji. Dakle, 50 odsto! Imali su 490, a mi 330 evra platu. Danas je prosečna plata u Srbiji nešto viša nego u Crnoj Gori. Dakle to je neverovatan napredak Srbije - naglasio je predsednik.

Foto: screenshot prva tv

Takođe, Vučić je podsetio da je 2012. godine prosečna zarada u Bosni i Hercegovini bila 412 evra, a dok je kod nas bila 330 evra.

- Danas imamo veća primanja i od njih. Naša stopa javnog duga po Eurostatu gotovo je dvostruka niža nego u u nekim zemljama u regionu i Evropi. Po prvi put u istoriji Srbije imamo 14 godina punu stabilnost kursa dinara - rekao je Vučić.

Vučić je naveo da danas imamo 550.000 više formalno zaposlenih nego 2012. godine.

- Sledeće godine bićemo prva zemlja u Evropi po stopi rasta, a ove godine ćemo biti treća zemlja. To je rezultat blokada, manjeg broja turista i cele te situacije u zemlji koja je uticala da rast bude manji - rekao je Vučić.