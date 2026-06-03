Slušaj vest

Briga o penzionerima, građanima sa najmanjim primanjima i onima koji silne pare daju na lekove koje moraju da piju biće u fokusu novih mera koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Završavamo predlog oko lekova i za pet, šest dana izaći ćemo sa programom kako da pomogne ljudima. Cena lekova, to je taj jedan sveobuhvatan paket, ne samo za penzionere već za sve najugroženije ljude u Srbiji.

Da napravimo značajan paket bar za lekove koji regulišu pritisak, za srce i pritisak za ljude koji nemaju novac da plate taj lek, da uvek znaju da imaju taj lek, ono što im je od ključnog značaja da nam se ne događa da nam ljudi umiru zato što nemaju 2. 500 ili 3. 000 ili 4. 000 dinara da plate taj lek - najavio je predsednik Vučić gostujući u emisiji "Ćirilica Milomira Marića".

Pomoć najugroženijima

Država priprema nekoliko novih paketa pomoći koji bi trebalo da budu usmereni pre svega na penzionere, korisnike socijalne pomoći i druge građane sa nižim primanjima. Prvi konkretni koraci mogli bi da budu predstavljeni već tokom juna, dok se za septembar sprema širi paket mera za poboljšanje životnog standarda najugroženijih građana.

Foto: Printskrin Prva Tv

Jedna od najvažnijih najavljenih mera odnosi se na troškove lečenja i lekova. Ideja je da država pronađe način da najugroženijim građanima olakša nabavku terapije. To će se odnositi prvenstveno na lekove koji se najviše koriste za hronične bolesti poput visokog krvnog pritiska i srčanih oboljenja. Plan je da se obezbedi dodatna podrška kako bi ljudi sa malim primanjima lakše dolazili do neophodne terapije i da troškovi pojedinih lekova budu niži nego danas.

Ove pogodnosti ne bi bile namenjene samo penzionerima, kojih u Srbiji ima oko 1,66 miliona, već i korisnicima socijalne pomoći, kojih je oko 67.000. Kako je najavljeno, pomoć bi mogla da obuhvati i pojedine kategorije boraca, kao i porodice koje ostvaruju pravo na dečji dodatak. Pošto se deo korisnika ovih prava preklapa, država će pokušati da napravi model koji će obuhvatiti što veći broj građana kojima je pomoć najpotrebnija.

Lekovi apoteka Foto: Shutterstock

Pored lekova za ozbiljnije zdravstvene probleme, razmatraju se i modeli za smanjenje troškova pojedinih često korišćenih preparata kao što su:

lekovi protiv bolova

medikamenti za temperaturu

lekovi za anksioznost

U planu razgovori sa farmaceutskim kompanijama i veletrgovcima kako bi se pronašao način da cene budu pristupačnije.

Mobilne ambulante

Drugi deo najave odnosi se na zdravstvenu zaštitu stanovnika u udaljenim i slabo naseljenim krajevima Srbije. Planirano je korišćenje specijalizovanih mobilnih ambulanti koje bi obilazile sela, posebno na istoku zemlje, kako bi zdravstvene usluge bile dostupnije ljudima koji žive daleko od domova zdravlja i bolnica.

Najznačajnije novosti, međutim, najavljene su za septembar. Tada bi država trebalo da predstavi širi paket ekonomskih i socijalnih mera namenjenih prvenstveno najugroženijim građanima, ali i delu šire populacije. Za sada nisu saopšteni detalji, pa nije poznato da li će se mere odnositi na jednokratnu novčanu pomoć, dodatna povećanja penzija, subvencije ili neku kombinaciju više vidova podrške.

Pre nego što paket mera podrške bude konačno usvojen, očekuju se razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom, što je uobičajena procedura kada su u pitanju veće budžetske mere koje mogu da utiču na javne finansije.

Suština najavljenih promena jeste da država pokuša da smanji troškove lečenja i svakodnevnog života za građane sa najnižim primanjima, dok bi detalji o tome ko će tačno imati pravo na pomoć i koliki će biti njen obim trebalo da budu poznati u narednim mesecima.