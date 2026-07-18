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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će od 1. avgusta građani moći da kupuju jeftinije lekove, a početkom septembra očekuju se i velike isplate koje su ranije najavljene.

Kako je rekao, država će pratiti primenu novih mera i reagovati ukoliko se pojave bilo kakvi problemi.

- Ljude interesuje kada će krenuti jeftiniji lekovi, to će biti od 1. avgusta. I to ćemo zajedno da proveravamo, i reagovaćemo promptno. To su mnogo važne stvari, a ja verujem da ćemo od 1. septembra ići sa onim velikim isplatama o kojima smo govorili - kazao je Vučić.

Predsednik je istakao da će opština Novi Bečej dobiti jednu novu fabriku, u kojoj će biti oko 1.000 zaposlenih.

- U ovakvom trenutku kada Volksvagen najavljuje otpuštanja stotina hiljada ljudi, da dovedete investitora da zapošljava ljude, to je ogromna stvar. Mnogo toga time dobijamo i rešavamo. Verujem da će vas ministarka Mesarović izvestiti o tome - kazao je on