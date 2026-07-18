Predsednik otkrio detalje pomoći penzionerima: Jeftiniji lekovi već od ovog datuma, a evo kad počinje isplata državne pomoći
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će od 1. avgusta građani moći da kupuju jeftinije lekove, a početkom septembra očekuju se i velike isplate koje su ranije najavljene.
Kako je rekao, država će pratiti primenu novih mera i reagovati ukoliko se pojave bilo kakvi problemi.
- Ljude interesuje kada će krenuti jeftiniji lekovi, to će biti od 1. avgusta. I to ćemo zajedno da proveravamo, i reagovaćemo promptno. To su mnogo važne stvari, a ja verujem da ćemo od 1. septembra ići sa onim velikim isplatama o kojima smo govorili - kazao je Vučić.
Predsednik je istakao da će opština Novi Bečej dobiti jednu novu fabriku, u kojoj će biti oko 1.000 zaposlenih.
- U ovakvom trenutku kada Volksvagen najavljuje otpuštanja stotina hiljada ljudi, da dovedete investitora da zapošljava ljude, to je ogromna stvar. Mnogo toga time dobijamo i rešavamo. Verujem da će vas ministarka Mesarović izvestiti o tome - kazao je on
Biznis Kurir