Slušaj vest

To je juče i najavio ministar prof. dr Dragan Glamočić prilikom predstavljanja rezultata rada Ministarstva u prvih godinu dana mandata u Palati Srbija.

Ovim je otvorena još jedna značajna izvozna destinacija za domaće stočare.

izvoz jagnjadi Libija
Foto: MPŠV

Nakon uspešno usaglašenih veterinarskih sertifikata, od ukupno 21 planiranog kamiona već je izvezeno 15, dok se očekuje da će preostalih šest biti izvezeno do kraja nedelje. Ukupan obuhvat izvoza iznosi oko 8.000 jagnjadi, što predstavlja značajan iskorak za domaći stočarski sektor i dodatno jačanje prisustva Srbije na tržištima severne Afrike.

Ovo je rezultat saradnje nadležnih institucija i usaglašavanja procedura koje omogućavaju nesmetan izvoz i ispunjavanje visokih standarda bezbednosti hrane i zdravlja životinja.

- Ovakvi izvozni aranžmani podstiču rast proizvodnje, obezbeđuju stabilniji plasman domaćih proizvoda i unapređuju konkurentnost srpskih poljoprivrednika na međunarodnom tržištu. Ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti aktivnosti na daljem širenju izvoznih tržišta - poručio je ministar Glamočić.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizSrbija postala apsolutni lider: Domaći IKT sektor oborio istorijski rekord, izvoz od 4,55 milijardi evra dokazuje dominaciju na Balkanu
Evri
InfoBizZaštita domaćeg tržišta: Vlada Srbije produžila do 2. maja zabranu izvoza nafte i naftnih derivata
IMG-20250430-WA0037.jpg
InfoBizViše od 50 milijardi dolara šteta za samo mesec dana: Poražavajuće brojke i ogromni gubici rata na Bliskom istoku
Iran nafta.jpg
Moj biznisSvi su im se smejali na pijaci kad su započeli biznis: Danas iz dedinog voćanjaka u Kaću osvajaju Evropu
pijaca mini lubenica